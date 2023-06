Monatshoroskop Jungfrau: Dein Horoskop für Juni 2023

Amor ist fleißig und bringt Dich in Liebesdingen auf Hochtouren. Erfahre im Jungfrau- Horoskop für Juni, wie es auch im Beruf noch besser laufen könnte. Die Ratschläge aus dem Universum der Astrologie verraten Deinem Sternzeichen, was das Schicksal diesen Monat bereithält.

Liebe und Partnerschaft

Auch wenn Du meistens etwas pessimistisch bist, wird sich herausstellen, dass Dein Gedankengang falsch ist. Also lasse es ruhig angehen. Die Liebe zeigt sich von ihrer schönsten Seite. Besser geht es gar nicht. Die Liebe winkt! Verwöhne Dich und andere oder lasse Dich verwöhnen. Freundschaften und Partnerschaften gedeihen. Alles wird gut, wenn Du Deinem Schatz ein paar Eigenwilligkeiten nachsiehst.

Gesundheit und Fitness

Gehe liebevoll mit Schwächen um und steigere Deine Vitalkraft durch Bewegung. Ein besonderes Stimmungshoch sorgt für gute Laune und Zufriedenheit. Dein Energielevel hat sich auf ein gesundes Mittelmaß eingependelt. Du hast genügend Kraft für den Alltag, nicht aber für Hochleistungssport. Dein Immunsystem ist etwas schwach, gehe mehr an die frische Luft!

Beruf und Finanzen

Sträube Dich nicht gegen Neuerungen am Arbeitsplatz. Diese werden sich auf Dauer gesehen nur positiv auf Dich auswirken. Beruflich wird sich demnächst einiges für Dich bewegen. Du solltest Angebote genauestens beachten, denn hier kann sich was ergeben. Du wirst in jeder Situation die richtigen Worte finden, um Dich richtig darzustellen. Nutze Dein Motivationshoch, bringe Deinen Schreibtisch auf Vordermann.