Monatshoroskop Jungfrau: Dein Horoskop für Mai 2023

Mehr Leichtigkeit in Liebe, Beruf und Fitness verspricht der Mai für alle Jungfrauen. Deine Einstellung entscheidet letztendlich, wie sich das Leben anfühlt. Verändere mit dem Jungfrau Monatshoroskop für Mai Deine Sicht auf die Dinge.

Im Mai bringen die Planetenbewegungen die Dinge endlich ins Rollen. Jungfrau-Mann und Jungfrau-Frau nutzen diese Energie für sich und nehmen kraftvoll die kommenden Herausforderungen an.

Liebe und Partnerschaft

Du bist sehr empfänglich für Schmeicheleien, da rührt jemand Dein Herz. Genieße gemeinsame Stunden mit Deinem Partner! Wechselnde Beziehungen können sich ergeben, wobei es natürlich fraglich ist, ob darin das wahre Glück gefunden werden kann. Es wird richtig spannend. In der festen Partnerschaft gibt's Wachstumsimpulse, durch die Du Dich sehr wohlfühlst in Deiner Haut.

Gesundheit und Fitness

Es herrscht ein Auf und Ab von aktiven Phasen, aber auch Momenten, in denen Du Dich auf Deine Couch wünschst. Das macht ganz schön zu schaffen. Es ist nie zu spät, sich einen Traum zu erfüllen. Darum solltest Du Dich bewusster ernähren, mehr Sport treiben und somit Deine Pfunde verlieren. Wenn Du Dich unwohl fühlst, solltest Du mehr auf Deine Träume achten. Sie zeigen Dir die verborgenen Seiten Deiner Seele. Sport an der frischen Luft bekommt Dir besser als im Fitnesscenter.

Beruf und Finanzen

Der Stress der vergangenen Wochen fällt von Dir ab. Dein Schatz freut sich mit Dir auf innige Stunden. Singles erwecken auf einer Party Interesse. Dein Pflichtbewusstsein in allen Ehren, aber Du bist nicht der einzige Mitarbeiter. Aus Deinem tiefen Inneren kommen Impulse, die Dir sagen, dass jetzt Zeit zum Handeln ist. Dein Chef wird es Dir danken. Diplomatie ist Trumpf. Damit stichst Du alle unliebsamen Zeitgenossen aus und kannst am Arbeitsplatz und auch privat am besten überzeugen.