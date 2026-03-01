Monatshoroskop Jungfrau: Dein Horoskop für März 2026
Die Himmelskörper schicken ihre Warnung. Wenn Jungfrau in Liebe, Beruf und Gesundheit nur noch Vollgas gibt und keine Rücksicht auf Verluste nimmt, dann fährst Du früher oder später gegen die Wand. Das gratis Monatshoroskop Jungfrau für März kündigt allen in diesem Tierkreiszeichen Geborenen an, dass die Zeit zum Bremsen gekommen ist.
Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Jungfrau
Im gratis Horoskop für Jungfrau heißt es, dass Dir das Schicksal wohlgesonnen ist. Dank der günstigen Sternenkonstellation und den Planetenbewegungen können Frau und Mann im Sternzeichen Jungfrau im März erleichtert aufatmen und ihre aktuelle Lebenssituation genießen.
Erst wenn Du es Dir erlaubst, Deine Energie wieder aufzutanken, hast Du ausreichend Kraft für jede zukünftige Richtungsentscheidung. Harmonie zwischen Anspannung und Entspannung lautet die Zauberformel für Erfolg.
Monatshoroskop Jungfrau: 24.8. bis 23.9.
Liebe und Partnerschaft
Paare erleben in inniger Zweisamkeit Zärtlichkeit und Geborgenheit. Höre nicht auf Deine Ängste, sondern versuche, mit Dir selbst Frieden zu schließen. Du wirst den geeigneten Rahmen finden. Hitzige Diskussionen und heiße Leidenschaft halten Dich in Schwung. Du gewinnst neue Einsichten, siehst viele Dinge klarer und erweiterst somit Deinen Blickwinkel. Reisen sind in dieser Zeit allgemein gewinnbringend.
Gesundheit und Fitness
Wichtig ist jetzt nicht blinder Aktionismus, sondern die Ausgewogenheit zwischen Arbeit und Ruhephasen. Finde Deine eigene Mitte. Einen gesunden Körper bekommst Du nur durch engagierte Pflege. Denke an Dein Immunsystem, gib ihm, was es braucht. Du bist munterer, lebst bewusster und fühlst Dich dadurch topfit.
Beruf und Finanzen
Keine Spitzenform, aber gute Energien, auch das bringt Dich weiter. Du bist ein raffinierter Taktiker mit Köpfchen, das bringt Dich voran. Manches fällt Dir scheinbar in den Schoß. Doch was Dir zufällt, solltest Du auch für schlechtere Zeiten festhalten, pflegen und bewahren. Im Moment ist Dein unkollegiales Verhalten einfach nicht akzeptabel.
Titelfoto: 123RF/araraadt