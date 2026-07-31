Monatshoroskop Krebs: Dein Horoskop für August 2026

Was erwartet Krebs-Frau und Krebs-Mann in diesem Monat? Die Astrologie weiß eine mögliche Antwort für Dein Sternzeichen. Komme ihr auf die Spur im kostenlosen Monatshoroskop für Krebs im August.

Liebe und Partnerschaft

Vermeide in Deiner Partnerschaft Diskussionen und Streit. Emotion, Zärtlichkeit und Hingabe – das ist es, was Dein Schatz so sehr an Dir schätzt. Nimm Dir jetzt Zeit und lebe diese schönen Gefühle. Disharmonien drohen, ziehe Dich bloß nicht in einen Schmollwinkel zurück. Nur wer in Deine Gedankenwelt eintauchen kann, wird Dich erobern.

Gesundheit und Fitness

Du fühlst Dich zwar nicht gut, aber direkt krank bist Du auch nicht. Große Sprünge kannst Du jetzt nicht machen, denn Deine Gesundheit hat in den letzten Tagen etwas gelitten. Gönne Dir etwas Ruhe. Eine erhoffte Bestätigung wirkt beruhigend auf Deine Nerven. Probleme mit den Gelenken? Stelle Deine Ernährung um!

Beruf und Finanzen

Eine Aufgabe interessiert Dich brennend und Du gibst Dein Bestes. Lasse Dich nicht von Rückschlägen entmutigen. In der nächsten Zeit kommst Du zu einem sehr akzeptablen Geschäftsabschluss. Du bist schnell bereit, anderen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Doch Dein helfender Beistand sollte nicht zur Selbstverständlichkeit werden. Du willst Dich immer wieder neu beweisen – passe auf, dass Du Dich nicht überforderst!