Monatshoroskop Krebs: Dein Horoskop für März 2026

Woran es in der Liebe scheitert, ist für Krebs im Berufsleben kein Hindernis. Die Sterne offenbaren Dir Dein Schicksal und machen Dich mit Deiner kosmischen Bestimmung vertraut. Lies das gratis Monatshoroskop für Krebs und erkenne, welche Bedeutung jede Richtungsentscheidung im März für Deine Zukunft haben wird.

Das gratis Horoskop für Krebs schärft Deine Sinne für die gegenwärtige Stimmung und entscheidende Schlüsselmomente. Vertraue auf die Astrologie und betrachte Deine Position zu Anderen sowie zum großen Universum.

Klug, aber träumerisch wandeln Krebs-Frau und Krebs-Mann durch den Monat März. Sich mit einem Teil des Bewusstseins nur auf die Welt der Fantasie zu konzentrieren kann in der aktuellen Lebenssituation großen Schaden anrichten.

Liebe und Partnerschaft



Schwierigkeiten sind dann besonders bedrückend, wenn man sie überbewertet. Lasse Dich nicht völlig von privaten Problemen vereinnahmen. Du bist von jemandem fasziniert, der Dich immer mehr in seinen Bann zieht. Du imponierst Deinem Partner oder Deiner Partnerin nicht, wenn Du immer nur gefühlsmäßig reagierst. Fragen, warum Dinge so geschehen, tauchen immer wieder auf und nicht immer findet man eine direkte Antwort darauf. Vertraue, frage nicht.

Gesundheit und Fitness

Unerfüllte Sehnsüchte können auch auf das Gemüt schlagen. Lenke Dich mit Sport ab. Eine Fahrradtour oder Joggen im Wald würde helfen. Leichte Rückenverspannungen sind möglich. Du fühlst Dich besser, wenn Du Deine schlechten Essgewohnheiten ablegst. Schaffe Dir geeignete Bedingungen für eine Runderneuerung und Erholungsmöglichkeiten. So wie es bisher war, kann es nicht weitergehen.

Beruf und Finanzen

Du brauchst noch etwas Geduld, um Deine Ideen realisieren zu können. Doch Deine Begeisterung für ein neues Vorhaben kann jetzt die größten Pessimisten mitreißen. Versichere Dich der Unterstützung Deiner Kollegen. Warum so bescheiden? Lasse Dich mal loben und feiern. Du hast es verdient. Wenn man Dich braucht, sagst Du schließlich auch immer ja. Erledige das neue Projekt am besten unauffällig und für Dich allein.