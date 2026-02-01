Monatshoroskop Krebs: Dein Horoskop für Februar 2026

Krebs-Frauen und Krebs-Männer erfahren hier, was die Astrologie über ihr Schicksal zu sagen hat. Alle Details über Chancen und Hürden im Februar – jetzt im kostenlosen Monatshoroskop für Krebs.

Wenn Du nicht mehr weiterweißt oder einfach eine Portion Motivation benötigst, um Deine Zukunft positiv gestalten zu können, lass Dich vom Februar- Horoskop inspirieren.

Liebe und Partnerschaft



Wo immer Du ein Liebesfeuer entzünden willst, funkt es sofort. Zeige klar und unmissverständlich, auf welcher Seite Du wirklich stehst. Auch wenn Du Deinem Schatz nicht alle Wünsche erfüllen kannst, ist er stolz auf Dich. Du bist leicht entflammbar, suchst Sinnlichkeit, aber auch Deine Freiheit. Wegen Deiner emotionalen Wärme und Deiner Aufmerksamkeit wirst Du sehr geschätzt.

Gesundheit und Fitness

Wechselbäder am Morgen und am Abend halten Deinen Kreislauf fit. Sehr stabil und belastbar bist Du im Moment zwar nicht, doch Du erholst Dich schnell. Du wirst Dich wundern, wie gut Dir ein bisschen Aufregung tut. Dein gesundheitliches Wohlbefinden macht Dir jedoch zu schaffen. Du fühlst Dich müde und kraftlos. Bleibe lieber zu Hause und ruhe Dich richtig aus.

Beruf und Finanzen

Beruflich stehen Dir anstrengende Zeiten bevor, und Du wirst immer wieder mit Arbeit überhäuft. Bleibe gelassen, denn das geht vorüber. Am Arbeitsplatz darf es nicht sein, dass jeder seinen Ballast bei Dir ablädt. Du musst Dir nur selbst etwas beweisen. Gib auf, es immer allen recht machen zu wollen - das zehrt zu sehr an Deinen Kräften.