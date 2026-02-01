Monatshoroskop Löwe: Dein Horoskop für Februar 2026

Der Februar ist voller Überraschungen. Ob diese gut oder schlecht sind, weiß das kostenlose Monatshoroskop für Löwe. Doch so oder so – das Schicksal ist keinesfalls besiegelt. Ergreife Deine Chancen und mache das Beste aus jeder Lebenslage.

Liebe und Partnerschaft



Deine Liebespfeile treffen noch nicht, ziele konkreter! Bist Du blind oder willst Du nicht erkennen, dass Du gefragt bist? Charmant und lustbetont bezauberst Du nicht nur Deinen Schatz. Die Liebe blüht auf, und Du strahlst mit der Sonne um die Wette.

Gesundheit und Fitness

Steige doch von Wein und Schokolade auf Tee und Obst um. Du wirst erstaunt sein, wie Deine Laune zurückkehrt und Deine Gesundheit lacht. Mache mehr Atemübungen, so bleibst Du fit und hellwach. Viel Antriebskraft und ein großes Wohlgefühl begleiten Dich. Bei einem guten Tröpfchen und klugen Gesprächen entspannst Du richtig.

Beruf und Finanzen

Setze Deine Power für die richtige Sache ein und tritt nicht immer auf der Stelle. Wenn Du unzufrieden bist, ist jetzt die Zeit günstig, Dir über Unstimmigkeiten klar zu werden und andere Möglichkeiten zu prüfen. Die Arbeit schaffst Du locker, nur keine Aufregung! Ein Gespräch steht an, das für Deine Zukunft wichtig ist. Werde nicht nervös, Du bekommst vorher einen guten Tipp.