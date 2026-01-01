Monatshoroskop Löwe: Dein Horoskop für Januar 2026

Ob als Single oder in fester Partnerschaft: Sei gespannt, welche kosmischen Tipps das kostenlose Monatshoroskop Löwe für Januar in Sachen Liebe bereithält. Beruflich stehen große Veränderungen an.

Dein Horoskop für Löwe offenbart noch mehr Ratschläge der Astrologie. Besonders wichtig für eine gute Gesundheit sind die Ausgewogenheit von Körper und Seele. Mit Pausen voller Entspannung steigt auch die Stimmung bald wieder.

Liebe und Partnerschaft



Spiele mit offenen Karten und sage, was Dir nicht passt. Du genießt die Zärtlichkeit Deines Partners oder Deiner Partnerin sehr. Bringe Deine Gefühle zum Ausdruck und sage alles, was Dir auf dem Herzen liegt. Du kannst mit Deiner Unzufriedenheit Deinem Schatz das Leben ganz schön schwer machen. Du bist nicht geschaffen, um alleine zu sein - gehe auf Partnersuche!

Gesundheit und Fitness

Deine Füße brauchen das richtige Schuhwerk, dann lassen die Beschwerden nach. Deine Gesundheit scheint ohnehin etwas angegriffen zu sein. Schlage eine eventuelle Einladung für den Abend aus und schone Dich stattdessen. Wenn Du jetzt nicht aufpasst, setzt jede Kalorie ganz schnell an. Übertreibe nicht, gönne Dir regelmäßig eine Pause.

Beruf und Finanzen

Im Hinblick auf Deine geschäftlichen Angelegenheiten solltest Du Dich zurückhalten. Prüfe unbedingt, ob Deine Vorhaben auch realisierbar sind. Dein sicherer Instinkt kann Dich jetzt beruflich ganz schön weit bringen. Nichts entgeht Deinen wachen Augen. Aber sammle nicht nur das Negative, sonst speicherst Du ein Zerrbild der Wirklichkeit, und das blockiert.