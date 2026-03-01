Monatshoroskop Löwe: Dein Horoskop für März 2026
Wende Deinen Blick in die Zukunft, denn nur so siehst Du, was im März auf Dein Sternzeichen Löwe zukommt. Durch das Wissen aus der Astrologie kannst Du Deine Energie gezielt auf den Lebensbereich konzentrieren, wo Du damit wirklich etwas bewirken kannst. Das gratis Monatshoroskop für Löwe hilft Dir, große Kämpfe im März zu verhindern.
Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Löwe
Vor allem bei Liebesdingen kann die offene Konfrontation schon mal nach hinten losgehen. Wiederhole keine Fehler der Vergangenheit, sondern lasse Dich von den Sternen auf einen besseren Weg führen.
Das gratis Horoskop für Löwe-Frau und Löwe-Mann enthält zahlreiche Ratschläge für Liebe, Gesundheit und Beruf.
Monatshoroskop Löwe: 23.7. bis 23.8.
Liebe und Partnerschaft
Tolle Ausstrahlung, da geht dem anderen Geschlecht das Herz auf. Flirte richtig drauflos, daraus könnte rasch etwas Interessantes entstehen. Singles machen in absehbarer Zeit eine Neuentdeckung. Es macht Dir Spaß, jemandem den Kopf zu verdrehen, zu flirten und Dich von der charmantesten Seite zu zeigen. Auf Los geht’s los!
Gesundheit und Fitness
Dein Magen streikt, weil Du ihn immer wieder übersäuerst. Habe den Mut, Dich offen über Deinen Frust auszusprechen, das schafft Erleichterung. Wenn Du Deinen Körper gesundheitlich weiterhin vernachlässigst, sind die Folgen unangenehm. Wenn Du Dich nicht an den Rat des Arztes hältst, kann sich nichts verändern.
Beruf und Finanzen
Du hast das Gefühl, gegen Widerstände arbeiten zu müssen. Das macht Dich müde. Gib es auf, alle verbessern zu wollen, es lohnt sich nicht. Du arbeitest viel und bist sehr eingespannt. Spanne an Wochenenden aus und denke nicht an die Kollegen. Du wirst recht klare Gedanken fassen und Dich verständlich machen können. Somit wirst Du Deine Fähigkeiten mit gutem Erfolg einsetzen. Bleibe Deinen Zielen treu, ein Kompromiss nutzt Dir selbst gar nichts.
Titelfoto: 123RF/araraadt