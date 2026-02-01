Monatshoroskop Schütze: Dein Horoskop für Februar 2026

Die Liebesglocken klingen zwar, doch etwas belastet Deine Seele. Beruflich und gesundheitlich heißt es im Februar laut Astrologie vor allem die goldene Mitte zu finden. Womöglich hilft Dir ein Blick in die Zukunft mit dem Monatshoroskop für Schütze, um die richtigen Weichen für den Lebensweg stellen zu können.

Für Schütze-Männer und Schütze-Frauen gilt es, den Februar dafür zu nutzen, die richtigen Gespräche zu führen und die stärkenden Mondenergien für mehr Glück und Liebe auszunutzen - aber nicht komplett zu verbrauchen! Die Horoskope helfen, das Seelenleben aufzuräumen.

Liebe und Partnerschaft



Erst wenn Du echte Nähe zulässt, kann Dein Schatz das Herz richtig öffnen. In der Partnerschaft kannst Du mit einer angenehmen Überraschung rechnen. Du wägst genau ab, ob sich ein Flirt wirklich lohnt. Ein Liebesgeheimnis verschließt Du in Deinem Herzen. Das ist auch besser so, denn die anderen würden Dich nicht verstehen.

Gesundheit und Fitness

Überfordere Deinen Körper nicht mit zu vielen Aktivitäten. Deine Abwehrkräfte lassen nach. Iss vitaminreicher und bewege Dich mehr. Ganz wichtig wäre auch eine seelische Tiefenentspannung. Es könnte Dir nicht schaden, weiterhin Sport zu treiben. Lasse Dich von einem ewigen Besserwisser nicht zu sehr nerven.

Beruf und Finanzen

Du bist in Deinen Entscheidungen leicht zu beeinflussen - Vorsicht! Du gerätst sonst in den Ruf, Deine Fahne nach dem Wind zu drehen. Du neigst dazu, rücksichtslos vorzugehen und legst dabei gern den Finger auf die Wunde anderer. Aber auch mit Dir selbst bist Du unerbittlich. Nicht alles lässt sich im Rekordtempo erledigen. Auch wenn sich der Arbeitsberg auf Deinem Schreibtisch häuft, bleibe gelassen. Du hast jetzt den notwendigen Rückenwind, den Du für Deine Aufgaben brauchst. Du fühlst Dich wohl und kannst alles erledigen.