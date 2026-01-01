Monatshoroskop Schütze: Dein Horoskop für Januar 2026

In der Ruhe liegt die Kraft. Das weiß auch das kostenlose Monatshoroskop für Schütze. Erfahre von den Sternen, in welchem Lebensbereich im Januar Chancen gut genutzt werden können. In der Liebe, im Beruf und in der Gesundheit kann eine wichtige Richtungsentscheidung zu mehr Harmonie führen.

Das Schütze- Horoskop für Januar offenbart Deinem Tierkreiszeichen, welcher Lebensbereich Dich noch vor große Herausforderungen stellen wird. Auf jeden Fall hilft ein offenes Wort mehr als langes Schweigen. Nimm Dein Schicksal selbst in die Hand, dann können sich auch positive Veränderungen einstellen.

Liebe und Partnerschaft



Wer in festen Händen ist, sollte das Spiel mit dem Feuer nicht übertreiben. Es macht einfach alles Spaß. Du gehst mit einem Strahlen durch die Tage und wirkst betörend auf andere. Du kommst gut an, denn Du sprühst vor Freude und Energie. Genieße das Bad in der Menge. Doch manchmal forderst Du mehr, als Du selbst bereit bist zu geben - wo soll das hinführen?

Gesundheit und Fitness

Du bist eine Marionette Deines Ehrgeizes, das setzt Dich ganz schön unter Druck. Du profitierst derzeit von einem Energieschub. Jetzt geht es Dir deutlich besser. Du wirkst ausgeruht und erholt und machst auf Dein Umfeld einen entspannten Eindruck. Deine Aura kommt an. Du bist belastbar und fit und hast gute Ideen für gesundheitliche Bewegungen. Konzentriere Dich auf den körperlichen und seelischen Bereich.

Beruf und Finanzen

Du hast eine eher ruhige Zeit vor Dir und kannst somit nochmal Kraft tanken. Du erlebst Tage voller Freude und Leichtigkeit. Alles geht Dir gut von der Hand, und Du fühlst Dich beschwingt und zufrieden. Wahrhaft bewundernswert, wie Du alles meisterst. Beiße weiterhin die Zähne zusammen und hänge Dich richtig rein. Du bist in Topform. Geschickt nimmst Du Einfluss auf die Gedanken anderer. Du erfasst schwierige Sachverhalte schnell und setzt sie positiv um.