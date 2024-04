Monatshoroskop Skorpion: Dein Horoskop für April 2024

Menschen vom Sternzeichen Skorpion wird nachgesagt, dass sie belastbar, willensstark und kreativ sind. Wie man diese Eigenschaften im April in den Lebensbereichen Liebe, Beruf und Gesundheit bestmöglich zum Einsatz kommen lässt, verrät das gratis Monatshoroskop für Skorpion.

Das Horoskop für Skorpion im April bietet in jedem Fall hilfreiche Anregungen.

Liebe und Partnerschaft

Die kosmischen Einflüsse können Dir in Herzensdingen beachtlichen Auftrieb verleihen. Du bist in den nächsten Tagen ein bisschen zurückhaltender als sonst. Man wird Dich zwar nicht ganz verstehen, aber man wird es akzeptieren. Spiele mit offenen Karten und sage, was Dir nicht passt. Gewiss hast Du es nicht leicht, nimmst aber die Situation vielleicht doch zu schwer? Überprüfe alles noch einmal genau.

Gesundheit und Fitness

Von Kritik nicht runterziehen lassen. Musik und Natur beruhigen. Wundere Dich nicht, wenn Du heute einen gewaltigen Energieschub spürst. Du fühlst Dich gut und Dein Körper kann sich ausgezeichnet regenerieren. Deine Unzufriedenheit raubt Dir den Schlaf und macht Dich krank. Das Atmen fällt Dir schwer.

Beruf und Finanzen

Du kannst das Vertrauen eines Menschen gewinnen, der Dich weiter bringt. Keine Panik, wenn Termine platzen oder immer wieder etwas dazwischen kommt. Es ändert sich nichts, wenn Du jetzt auch noch nervös wirst. Nicht lange debattieren, sondern mit Taten überzeugen. Nur so kommst Du auf einen Weg, der Dich problemlos an das Ziel Deiner Wünsche führt. Deine Fantasie kennt keine Grenzen und die normalen Alltagsaufgaben füllen Dich nicht aus. Wechsle Dein Betätigungsfeld wohlüberlegt.