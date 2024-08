Monatshoroskop Skorpion: Dein Horoskop für August 2024

Bist Du Skorpion-Mann oder Skorpion-Frau? Dann bist Du hier richtig, wenn Du wissen willst, was die Himmelskörper Dir in Deinem Skorpion Monatshoroskop im August sagen möchten.

Laut der Astrologie hast Du als Skorpion einen starken Charakter. Doch ein wenig Hilfe von den Sternen kannst auch Du ab und zu gebrauchen. Die findest Du im Horoskop für Skorpion im August. Entdecke gleich, was in der Sternenkonstellation über Dein Schicksal geschrieben steht.

Liebe und Partnerschaft

Schon lange hat Dich jemand ganz tief ins Herz geschlossen. Es wird langsam Zeit, befreie Dich aus Abhängigkeiten. Triff kühne Entscheidungen und wachse über Dich hinaus! Wie lange möchtest Du Deinen Schatz noch im Unklaren lassen? Ein Blick aus faszinierenden Augen kann Dich um den Verstand bringen.

Gesundheit und Fitness

Dein Rücken ist sehr verspannt, das kann Kopfschmerzen verursachen. Deine Waage zeigt einige Kilos zu viel an. Also, runter von der Gammelcouch und rauf auf das Rad! Deine Gesundheit scheint ohnehin etwas angegriffen zu sein, daher solltest Du eine eventuelle Einladung für den Abend ausschlagen und Dich stattdessen schonen. Es ist an der Zeit etwas für Deinen Kreislauf zu tun, zum Beispiel mit regelmäßigen Wechselduschen und/oder Saunabesuchen.

Beruf und Finanzen

Jede Art geistiger Tätigkeit, jede Kommunikation sowie Lernen und Lehren werden jetzt gefördert. Deine Gedanken sind derzeit besonders klar. Solltest Du Dir ein Ziel gesetzt haben, so ist jetzt Zeit, es zu verwirklichen. Räume alles aus dem Weg und gehe unbeirrbar ans Werk. Im Job besiegst Du einen Konkurrenten! Du bist total im Aufbruch und bereit, neue Verantwortungen zu übernehmen.