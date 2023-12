Monatshoroskop Skorpion: Dein Horoskop für Dezember 2023

Die Planetenbewegungen und Mondenergien stellen im Dezember die Selbstsicherheit von Skorpion auf die Probe. Behalte Deine Zuversicht und halte an einer erfüllten Beziehung auch in Zukunft fest. Das Monatshoroskop für Skorpion schenkt Dir Hoffnung für jede Lebenssituation.

Liebe und Partnerschaft

Demnächst schwebst Du auf Wolke sieben, und zwar zu zweit. Im Moment entscheidest Du mehr mit Deinem Kopf. Schon bald aber wirst Du nur noch nach Deiner Intuition und Deinen Gefühlen handeln. Man merkt deutlich, dass Du dabei bist, Dich privat neu zu orientieren. Dabei bist Du hellwach und registrierst jedes Detail. Das ist gut so!

Gesundheit und Fitness

Wenn Du nervlich angespannt bist, solltest Du zum Ausgleich viel flirten. Du bist richtig gesund und die Fitnesskurve ist ganz oben. Bringe die ganze Energie in die Liebe ein. Gesundheitliche Störungen vergehen, verschleppte Probleme werden großzügig und schnell gelöst. Eine schöne harmonische Zeit steht bevor. Jetzt ist es Zeit, um aufzutanken und sich Ruhe zu gönnen. Sei sensibel und gehe den sanfteren Weg. Damit erreichst Du mehr.

Beruf und Finanzen

Mache einfache Dinge doch nicht immer so kompliziert. Gewinne Vertrauen in Dich, in die Sache und in das Leben! Beruflich steht Dir nichts im Weg. Alles, was Du zurzeit an Projekten angehst, kann nur gelingen. Du bist beliebt und gefragt wie nie zuvor. Konkurrenz belebt Deinen Eifer, Du neigst zur Selbstdarstellung. Bist Du jetzt ruhiger und bescheidener als sonst, dann wird Dir das die Achtung Deiner Mitmenschen bringen und Deine Sicherheit im Beruf stärken.