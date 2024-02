Monatshoroskop Skorpion: Dein Horoskop für Februar 2024

Liebe und Partnerschaft

Heiße Liebe, es fällt Dir schwer, vernünftig zu bleiben. Wecke keine falschen Hoffnungen, sondern signalisiere klar und deutlich was Du Dir tatsächlich vorstellst. Singles werden derzeit an der Kontaktbörse hoch gehandelt. Ein heißer Flirt geht auch Dir ganz schön unter die Haut.

Gesundheit und Fitness

Dein hohes Energieniveau bekommt Dir so richtig gut. Deine Waage zeigt Übergewicht an. Jetzt wird es allerhöchste Zeit! Also, runter von der Gammelcouch und rauf auf das Rad! Der Winterspeck macht immer noch Probleme, jetzt wird es Zeit was zu ändern. Lasse Deine Vorhaben nicht in Freizeitstress ausarten, das tut Dir nicht gut.

Beruf und Finanzen

Wenn Du Spaß an Deinem Job hast, übertriffst Du Dich selbst. Eine Aufgabe interessiert Dich brennend und Du gibst Dein Bestes. Lasse Dich nicht von Rückschlägen entmutigen. Man wird Dir eine Tür öffnen und nun liegt es an Dir, ob Du diesen Schritt wagst oder nicht. Es winkt ein neuer Lebensabschnitt. Aus Deiner Dynamik heraus handelst Du so, dass Du gewinnend wirkst. Das bringt Vorteile bei Kunden Behörden und Vorgesetzten.