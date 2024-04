Monatshoroskop Steinbock: Dein Horoskop für April 2024

Liebe und Partnerschaft

Du sehnst Dich nach leidenschaftlichen Beziehungen, möchtest aber gleichzeitig keine Verpflichtungen eingehen. Diese Rechnung wird nicht aufgehen. Es geht in der Liebe leidenschaftlich her. Stehe zu Deinen Träumen und verliere Dich nicht in Kleinigkeiten. Deine Wünsche werden wahr. Du fühlst Dich in Deiner Beziehung recht gut aufgehoben aber nicht immer verstanden. Suche Dir Deinen eigenen Weg. Vielleicht ist es nicht gerade der Weg, den Du ins Auge gefasst hast. Setze alles auf eine Karte.

Gesundheit und Fitness

Auch wenn Du es nicht wahrhaben willst, Dein Cholesterinhaushalt ist nicht stabil. Mit Deinen Fähigkeiten und Deinen Kräften musst Du besonders gut haushalten. Du solltest viel in Bewegung bleiben, auch wenn Du wenig Zeit hast. Sorge für genussvolle Entspannung.

Beruf und Finanzen

Probleme mit dem Chef? Ziehe einen Schlussstrich und gehe bedenkenlos auf ihn zu. Du wirst sehen, es zahlt sich aus! Alles läuft wie am Schnürchen. Selbst mit Deinen Gegnern kommst Du jetzt gut aus. Passe trotzdem gut auf Dich auf. Du kannst durchatmen. Der Stress lässt nach, Du kommst dazu, eine anstehende Aufgabe vorzubereiten und durchzuziehen. Sei Dir genau darüber im Klaren, welches berufliche Ziel Du ansteuerst!