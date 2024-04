Monatshoroskop Steinbock: Dein Horoskop für Mai 2024

Liebe und Partnerschaft

Eine schwere Liebesenttäuschung belastet Dich noch immer. Versuche loszulassen! Alles kommt Dir wunderbar romantisch vor. Eine ideale Zeit für einen Kurzurlaub oder ein traumhaftes Dinner bei Kerzenschein. Momentan solltest Du nichts überstürzen, der Traumpartner kommt schon von selbst, wenn die Zeit dafür reif ist. Eine gute Zeit, um Reisen anzutreten oder durch Vorträge, Seminare oder Museumsbesuche seinen Horizont zu erweitern. Das bringt Abwechslung.

Gesundheit und Fitness

Aufpassen, erkälte Dich jetzt nicht! Gesundheitlich wird alles immer besser, die Zeit arbeitet für Dich. Momentan solltest Du nachts genügend schlafen. Setze zusätzlich auf eine gesunde Küche. Das Wichtigste ist jetzt, erst mal die Nerven beruhigen.

Beruf und Finanzen

Du stößt bei Verhandlungen auf aggressive Widersacher. Geschäftlich kündigen sich endlich mal wieder ein paar Möglichkeiten und Highlights an. Es läuft alles wie am Schnürchen, nichts kann schiefgehen. Steht Dein Selbstbewusstsein auf wackligen Füßen? Dann mache was dagegen! Schreibe Deine Talente auf und coache Dich selbst! Neue Aufgaben bringen Abwechslung und machen so richtig Spaß.