Monatshoroskop Steinbock: Dein Horoskop für Februar 2024

Steinbock-Frauen und Steinbock-Männer können beruflich voll durchstarten, sagt das Monatshoroskop für Februar. Gesundheitlich ist jetzt Vorsicht angesagt, damit Seele und Körper in Einklang bleiben. Und was sagt die Zukunft über die Liebeschancen?

Liebe und Partnerschaft

Mit viel Feingefühl kannst Du eine verfahrene Situation retten. Bleibe also auf dem Teppich und checke alles gut ab. Die Begegnung mit einem Menschen, den Du über alles verehrst, bringt nicht den gewünschten Erfolg. Dieser Liebestraum kann noch eine Weile unerfüllt bleiben. Hast Du Dich wirklich richtig verhalten? Für alle, die bereits in fester Partnerschaft sind, warten Romantik pur und unvergleichliche Momente. Intensive gemeinsame Stunden sind einfach super!

Gesundheit und Fitness

Kräftig und vital, was willst Du noch mehr, so lässt es sich gut leben. Deine Stärke kehrt zurück, Du gehörst jetzt auf jeden Fall zu den Gewinnern. Höre auf Deinen Körper, der sagt Dir ganz genau, was für ihn das Beste ist. Achte darauf, denn Gesundheit ist der größte Reichtum. Du achtest viel zu viel auf Deine wechselnden Wehwehchen. Keine Sorge, Du bekommst alles wieder in den Griff. Stelle Deine Gedanken um.

Beruf und Finanzen

Bitte Bedenkzeit aus, wenn eine berufliche Entscheidung wichtig erscheint. Eine super Leistung. Du hast wirklich ein volles Lob verdient und bekommst es auch. Und wenn es mal nicht gut läuft, lasse Dich nicht entmutigen, alles wird wieder gut. Nimm nicht gleich jede Herausforderung an, die man Dir stellt. Es gibt Dinge, die sich von allein erledigen, warte, ab was sich tut.