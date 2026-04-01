Monatshoroskop Stier: Dein Horoskop für April 2026

Monatshoroskop Stier für April 2026 – Dein Sternzeichen verrät alles über Liebe, Beruf, Gesundheit. ✓ Horoskop kostenlos ✓ für Mann & Frau | TAG24

Das Universum ist voller Geheimnisse. Doch die Astrologie meint, einige geheime Botschaften für das irdische Leben entschlüsseln zu können. Welche das sind und wie diese mit dem Sternzeichen Stier zusammenhängen, verrät das kostenlose Monatshoroskop für Stier im April.

Monatshoroskop Stier: Dein persönlicher Ausblick für April 2026. © 123RF/ksym

Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Stier

Im Monat April hast Du als Stier mit starken Emotionen zu tun. Was Dir im Beruf und im Umgang mit Deinen Mitmenschen Vorteile verschafft, kann in der Liebe durchaus Konfliktpotenzial bergen. Zwischen Charme, Genuss und Klärungsbedarf ist einiges in Bewegung. Lies daher Dein persönliches Horoskop für Stier, um herauszufinden, welche Herausforderungen in den kommenden Wochen auf Dich warten. Mehr zu Deinem Sternzeichen Stier unter: Wochenhoroskope.

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Monatshoroskop Stier: 21.4. bis 20.5.