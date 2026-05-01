Monatshoroskop Stier: Dein Horoskop für Mai 2026
Das Universum hat wichtige Botschaften für Dein Sternzeichen Stier. Finde mit dem Monatshoroskop für Stier heraus, welche wegweisenden Ratschläge es Dir für Mai mit auf den Weg geben will.
Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Stier
Männer und Frauen vom Sternzeichen Stier steht ein aufregender Astromonat bevor. Die Sterne stehen günstig für spannende neue Entwicklungen in der Liebe und der Karriere. Nur gesundheitlich läuft es diesen Monat nicht so gut, aber das gratis Horoskop für Stier liefert Dir wertvolle Hinweise, um Dein Wohlbefinden zu steigern.
Du willst mehr erfahren? Was genau Dein Sternzeichen in den kommenden Wochen erwartet, verrät Dir das Monatshoroskop für Stier im Mai.
Mehr zu Deinem Sternzeichen Stier unter: Wochenhoroskope.
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Monatshoroskop Stier: 21.4. bis 20.5.
Liebe und Partnerschaft
Du weißt genau, was Du an Deinem Schatz hast, alles verläuft friedvoll. Im Moment hängt die partnerschaftliche Harmonie am seidenen Faden. Auf diese extravagante Liebesbeziehung hast Du schon lange gewartet. Momentan ist alles nicht so ganz leicht für Dich. Noch scheint in Deiner Beziehung alles in Ordnung zu sein, doch Spannungen bauen sich bereits auf.
Gesundheit und Fitness
Ausreichend Schlaf ist wichtig. Du hast den Sport vernachlässigt und erhältst jetzt die Rechnung dafür. Es ist an der Zeit, eine Wendung herbeizuführen. Gesundheitlich erlebst Du einen deutlichen Aufschwung, es ist alles im grünen Bereich. Dein Körper ist belastbar, aber Du solltest trotzdem nicht über die Stränge schlagen.
Beruf und Finanzen
Niemand und nichts kann Dich jetzt bremsen. Du steckst voller Ideen. Alles will auf einmal aus Dir heraus. Ein Förderer erkennt Dein Talent. Lasse Dich jetzt nicht zurückschrecken, die Berufschancen sind günstig. Solltest Du eine Führungsaufgabe anstreben, wäre dafür jetzt ein guter Zeitpunkt. Du bist total im Aufbruch und bereit, neue Verantwortungen zu übernehmen.
Titelfoto: 123RF/pumpking