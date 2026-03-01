Monatshoroskop Stier: Dein Horoskop für März 2026
Wie groß ist Dein Anspruch an Dich selbst? Die Zeichen der Himmelskörper für das Sternzeichen Stier sprechen gegen Leistungsdruck, weshalb die Sternenkundler Dir zu mehr Ruhe raten. Finde mit dem kostenlosen Monatshoroskop Stier für März wieder in Deinen eigenen Rhythmus zurück, denn dann lebt es sich leichter.
Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Stier
Die Sterne lehren Dich, dass auch im unvorstellbar großen Weltraum starke Verbindungen durch kosmische Energie entstehen können. Warum sollte das dann nicht auch in einer Liebesbeziehung möglich sein? Wer sich traut, der eigenen Liebe mehr Raum zu geben, wird überrascht sein, wie viel mehr tiefe Gefühle sich entfalten können.
Stier-Frau und Stier-Mann müssen niemanden auf die Hörner nehmen, um nicht verlassen zu werden. Das gratis Horoskop für Stier berät Dich jedoch nicht nur zu Deinem Liebesleben, sondern enthält auch wichtige Tipps zu Gesundheit und Beruf.
Mehr zu Deinem Sternzeichen Stier unter: Wochenhoroskope.
Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!
Monatshoroskop Stier: 21.4. bis 20.5.
Liebe und Partnerschaft
Dein Herz ist entflammt und Du hast keine Chance, diese Gefühle zu verheimlichen. Man sieht Dir an, wie sehr Du Dich verliebt hast. In Deinen Beziehungen, besonders Deinem Partner oder Deiner Partnerin gegenüber, verhältst Du Dich äußerst zurückhaltend, und dies kann zu Missverständnissen führen. Wie lange willst Du Deinen Schatz noch im Unklaren lassen? Neue Kontakte lassen sich jetzt gut knüpfen.
Gesundheit und Fitness
Auf keinen Fall solltest Du sportliche Betätigungen vernachlässigen. Vermeide Stress und ernähre Dich gesund. Gehe raus und genieße die Freiheit und neue Anregungen. Warum bist Du so nervös? Deine Nerven flattern wie die Fahne im Wind. Du brauchst eine Ruhepause, damit Du mal abschalten und relaxen kannst.
Beruf und Finanzen
Es besteht für Dich eine große Chance, Gruppen zu führen oder anders Einfluss auf Menschen zu gewinnen. Nutze das auf positive Weise. Was Du für möglich hältst, schaffst Du spielend leicht. Du solltest Dich im Job deutlich abgrenzen und Dich von niemandem vereinnahmen lassen. Jede Menge Arbeit erwartet das ganze Team.
Titelfoto: 123RF/araraadt