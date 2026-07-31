Monatshoroskop Stier: Dein Horoskop für August 2026

Auch wenn das Leben manchmal Hürden bereithält, mit der passenden Richtungsentscheidung meisterst Du sie. Eine helfende Hand bietet Dir dabei Dein Monatshoroskop für Stier im August.

Im Wochenhoroskop für Stier zeigt sich, wie Du mit Gefühlstiefe und Energie neue Wege gehst.

Liebe und Partnerschaft

Nimm Dir Zeit, Deine Gefühle zu ergründen. Mehr Leidenschaft und neues Liebesglück – besonders für die Singles – ist angesagt. Bleibe in den Startlöchern und prüfe Deine Chancen. In der Liebe solltest Du jetzt nicht nach Deinem Verstand, sondern nach der Tiefe Deiner Gefühle entscheiden. Das ist der Schlüssel zum Glück. Als tiefsinniger Zeitgenosse weißt Du auch ohne große Worte, was Dein Gegenüber fühlt und denkt – das kann anderen manchmal Angst machen.

Gesundheit und Fitness

Ausgleichsgymnastik stärkt Deinen Rücken. Schütze Dich vor Energievampiren und tue etwas für Dich, um Deinen Körper in Balance zu halten. Probleme mit den Bronchien sind möglich. Achte darauf, Dich vor Zugluft zu schützen.

Beruf und Finanzen

Wirf Ballast ab und führe ein klärendes Gespräch am Arbeitsplatz. Nutze die Chance – Du kannst jetzt auf Kollegen überzeugend einwirken. Widme Dich auch den angenehmen Seiten des Lebens. Selbst wenn Du Dich der Arbeit hingibst, wird sie Dir nicht lästig fallen. Du entfaltest jetzt Deine ganze Energie, kannst aber Schwierigkeiten haben, sie richtig dosiert einzusetzen. Wähle eine starke Herausforderung.