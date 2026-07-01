Monatshoroskop Stier: Dein Horoskop für Juli 2026

Ob es am Liebeshimmel rosig aussieht, Du Deine Ziele im Beruf erreichst und die Gesundheit mitspielt, erfährst Du hier im Stier Monatshoroskop für Juli.

Wenn Du vom Sternzeichen Stier nach Antworten suchst, kann Dir das Horoskop für den aktuellen Astromonat sicher weiterhelfen. Alle kosmischen Infos im Monatshoroskop für Stier.

Liebe und Partnerschaft

Du solltest Dich mit Fingerspitzengefühl an einen lieben Mitmenschen herantasten, sonst könntest Du etwas zerstören. Hast Du den richtigen Partner oder die richtige Partnerin gefunden? Dann intensiviere die Beziehung. Du hast Dein Innenleben aufgeräumt und stehst vor einem idealen Start in einen neuen Lebensabschnitt. Du bist empfänglich für die wahre Liebe. Das ewige Auf und Ab in Deinem Liebesleben ist endlich überstanden.

Gesundheit und Fitness

Du bist jetzt ruhiger und bescheidener als sonst, das bekommt Dir gut. Gute Zeit, um Pfunde zu verlieren. Stelle Deine Ernährung um, treibe viel Sport und verzichte auf Süßigkeiten. Etwas mehr Schlaf außer der Reihe würde Dir sehr guttun. Du hast ein starkes Sicherheitsbedürfnis und leidest daher unter Verlustängsten.

Beruf und Finanzen

Wenn Du jetzt beruflich nichts bewegst, verschläfst Du die Zeit. Deine Fantasie blüht und Deine Ideen reifen. Du hast endlich ein neues Ziel vor Augen. Du hast jetzt ein gutes Gespür für unterschwellige Vorgänge und Tendenzen. Das ist von Vorteil, wenn Du eine führende Position innehast. Verliere bei aller Liebe zum Detail nicht den großen Rahmen aus den Augen. Das Gesamtprojekt ist wichtig, und dazu gehört die Gemeinschaft.