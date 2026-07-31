Monatshoroskop Waage: Dein Horoskop für August 2026

Freue Dich auf einen spannenden August – mehr über Mondenergien, Liebesangelegenheiten und Chancen erfährst Du in Deinem Monatshoroskop Waage im August.

Liebe und Partnerschaft

Eine gute Grundstimmung zwischen Dir und Deinem Schatz vermittelt Geborgenheit. Deine Gefühle stehen jetzt unter der Herrschaft Deines Verstandes. Du verspürst Lust auf kulturelle Veranstaltungen und nette Geselligkeit. Denke daran: Dein Partner oder Deine Partnerin denkt, fühlt und handelt ganz anders als Du.

Gesundheit und Fitness

Viel Power und gute Nerven sind Deine Stärken. Deine Fitness ist jedoch nicht besonders gut. Aus gesundheitlicher Sicht wäre es nicht effektiv, jetzt mit einem harten Training zu beginnen. Deine Waage zeigt Übergewicht an – jetzt wird es allerhöchste Zeit! Also runter von der Gammelcouch und rauf aufs Rad! Alles, was Balsam für die Seele ist, ist jetzt wichtig für Dich. Gönne Dir ein wohlig warmes Bad mit zarten Düften und leiser Musik.

Beruf und Finanzen

Dies ist eine Phase, in der Du mit oberflächlichen Arbeiten nichts anfangen kannst. Lasse Dich nicht verleiten und bleibe Deiner Sache treu. Deine künftigen Aufgaben erfordern kreativen Einsatz. Du musst etwas mehr Selbstdisziplin aufbringen, wenn Du alle Aufgaben bewältigen willst, die Dir übertragen wurden. Du bist zurzeit verbal unschlagbar – treibe es aber nicht auf die Spitze.