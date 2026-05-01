Monatshoroskop Waage: Dein Horoskop für Mai 2026
Was hat das Schicksal für Waage-Frau und Waage-Mann in Liebe, Gesundheit und Beruf vorgesehen? Ob die Planeten diese Lebensbereiche im Mai positiv beeinflussen, verrät Dir das kostenlose Monatshoroskop für Waage.
Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Waage
Du musst nicht jeder Chance hinterherrennen. Auf Dauer zehrt das an Deinen Kräften. Stattdessen solltest Du ab und zu einfach Ruhe und Entspannung genießen. Weitere wegweisende Tipps für Dein Sternzeichen findest Du im aktuellen Monatshoroskop für Waage im Mai.
Hole Dir mit Deinem Horoskop für Waage kosmischen Beistand in Dein Leben und erfahre, was die Sterne Dir raten.
Mehr zu Deinem Sternzeichen Waage unter: Wochenhoroskope.
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Monatshoroskop Waage: 24.9. bis 23.10.
Liebe und Partnerschaft
Du willst Deine Unzufriedenheit jetzt nicht länger hinnehmen, deshalb verlässt Du vertraute Wege. Diese Kursänderung kann nur von Vorteil sein. Alles wird gut, wenn Du Deinem Schatz ein paar Eigenwilligkeiten nachsiehst. Dein Herzensmensch vermisst Deine Wärme, Deine Zärtlichkeit und Nähe. Gehe mehr auf ihn ein. Die derzeitigen Spannungen werden durch positive Einflüsse gemildert. Lasse Dich verwöhnen und halte nicht an alten Dingen fest.
Gesundheit und Fitness
Wenn Du Dich dieser Tage lustlos fühlst, versuche Dich trotzdem unbedingt aufzuraffen. Du wirst bald wieder eine Besserung verspüren. Etwas mehr Schlaf außer der Reihe würde Dir einmal sehr guttun. Wie wäre es mit einem Vitamincocktail? Das baut Dein Immunsystem wieder richtig auf. Tue mehr, um fit zu bleiben.
Beruf und Finanzen
Sträube Dich nicht gegen Neuerungen am Arbeitsplatz. Diese werden sich auf Dauer gesehen nur positiv auf Dich auswirken. Nutze Dein Motivationshoch und bringe Deinen Schreibtisch auf Vordermann. Auch wenn es stressig wird, bleibe einfach ruhig und gelassen. Du hast keinen Grund, in Panik zu geraten. Du erhältst plötzlich Unterstützung. Verfalle nicht in blinden Aktionismus, sondern schaue, wohin der Weg führt.
Titelfoto: 123RF/pumpking