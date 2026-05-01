01.05.2026 04:00 Monatshoroskop Waage: Dein Horoskop für Mai 2026

Monatshoroskop Waage für Mai 2026 – Dein Sternzeichen verrät alles über Liebe, Beruf, Gesundheit. ✓ Horoskop kostenlos ✓ für Mann & Frau | TAG24

Was hat das Schicksal für Waage-Frau und Waage-Mann in Liebe, Gesundheit und Beruf vorgesehen? Ob die Planeten diese Lebensbereiche im Mai positiv beeinflussen, verrät Dir das kostenlose Monatshoroskop für Waage.

Monatshoroskop Waage: Dein persönlicher Ausblick für Mai 2026. © 123RF/pumpking

Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Waage

Du musst nicht jeder Chance hinterherrennen. Auf Dauer zehrt das an Deinen Kräften. Stattdessen solltest Du ab und zu einfach Ruhe und Entspannung genießen. Weitere wegweisende Tipps für Dein Sternzeichen findest Du im aktuellen Monatshoroskop für Waage im Mai. Hole Dir mit Deinem Horoskop für Waage kosmischen Beistand in Dein Leben und erfahre, was die Sterne Dir raten. Mehr zu Deinem Sternzeichen Waage unter: Wochenhoroskope.

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Monatshoroskop Waage: 24.9. bis 23.10.