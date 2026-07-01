Monatshoroskop Waage: Dein Horoskop für Juli 2026

Was sagen die Sterne und Planeten über die Zukunft von Sternzeichen Waage voraus? Mit dem kostenlosen Monatshoroskop für Juli erhältst Du die Antwort. Sieh gleich nach und lasse Dich inspirieren.

Auch wenn Du vielleicht meinst, gerade sehr aktiv sein zu müssen: Laut Deinem Horoskop solltest Du Dich diesen Monat besser etwas schonen. Dein Körper und Geist sehnen sich nach einer Auszeit. Doch das ist noch nicht alles. Lies Dir jetzt durch, was die Astrologen Deinem Tierkreiszeichen Waage hinsichtlich Deiner Gesundheit sowie in Beziehungsthemen und beruflichen Angelegenheiten raten.

Liebe und Partnerschaft

Der Charme, den Du jetzt ausstrahlst, macht Dich unwiderstehlich, man wird Dir kaum einen Wunsch abschlagen. Singles sollten jetzt anbandeln: toller Gleichklang und gute Erfolgsaussichten. Spannungsreiche Aspekte kündigen zwar Gewitterwolken an, doch sie ziehen vorüber, wenn Du nicht zu ungeduldig oder reizbar reagierst. Dein Schatz steht zu Dir, trotzdem reizt Dich jemand anderes.

Gesundheit und Fitness

Beginne die Tage ruhig und gelassen. Du solltest Deinen Körper zwar in Form bringen, aber alles mit Maß und Ziel! Deine Wirbelsäule braucht etwas Ausgleich und Entlastung. Dein gesundheitliches Wohlbefinden ist schwankend, achte daher besonders auf eine vernünftige Ernährung.

Beruf und Finanzen

Du hast eine eher ruhige Phase vor Dir und kannst noch einmal Kraft tanken. Deine Denktätigkeit ist rege und Du bist mitteilsam. Alles Sachliche geht Dir gut von der Hand, weil Du Deine Gedanken präzise formulierst. Lasse Dich lieber nicht auf langfristige Absprachen ein! Nur mit Kompromissbereitschaft kannst Du einen Gegner zum Verbündeten machen.