Monatshoroskop Waage: Dein Horoskop für Januar 2025

Im kostenlosen Monatshoroskop für Waage-Geborene verraten die Sterne, ob es in Sachen Partnerschaft und Liebe im Januar Anlass für die ganz großen Gefühle gibt. Natürlich bekommen alle Sternenkundler-Freunde auch einen Einblick in andere Lebensbereiche wie Gesundheit oder Beruf.

Liebe und Partnerschaft

Du neigst dazu, Deine Spontanität durch ständigen Perfektionismus zu blockieren und suchst gleichzeitig Selbstbestätigung durch das Unterdrücken Deines Partners oder Deiner Partnerin. Du bevorzugst das Nüchterne und Greifbare. Heute solltest Du Dich jedoch ruhig mal von den Schönheiten des Lebens und der Liebe verzaubern lassen. In der Partnerschaft wird es heftig, aber nicht unbedingt negativ – die erotische Anziehung ist stark und kann richtig heiß werden! Auch in der Freizeitgestaltung harmoniert alles mit Deinem Schatz.

Gesundheit und Fitness

Gesundheitlich fühlst Du Dich zwar gut, aber sei vorsichtig, das könnte trügerisch sein. Du hast ein starkes Sicherheitsbedürfnis und leidest daher unter Verlustängsten. Es muss nicht immer alles perfekt sein – also übernimm Dich nicht. Regelmäßigkeit, besonders beim Sport, ist das Zauberwort. Wenn Du das einhältst, wirst Du Dich nachhaltig gut fühlen.

Beruf und Finanzen

Beruflich stehen abwechslungsreiche Tage bevor und Du kannst viel erreichen. Lasse Dich nicht durch private Annehmlichkeiten ablenken. Jemand bringt Dich in eine erfolgreiche Startposition, aber Du musst Dich beweisen. Andere versuchen, an Deinem Stuhl zu sägen, also bleibe wachsam. Du bist ein Gedanken-Akrobat, was auf Dauer anstrengend sein kann. Vergiss nicht, hin und wieder den Kopf abzuschalten und auch Deinen Gefühlen Raum zu geben.