Monatshoroskop Waage: Dein Horoskop für April 2026
Für Menschen des Aszendenten Waage bringt der April in den verschiedenen Lebensbereichen Liebe, Gesundheit und Beruf positive Entwicklungen mit sich. Was das genau bedeutet, liest Du im kostenlosen Monatshoroskop für Waage.
Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Waage
In diesem Monat liegt es an Dir, Deine Energie richtig einzusetzen. Ansonsten kann Dir schnell alles zu viel werden. Mache Dir bewusst, dass Deine Ausstrahlung die Menschen um Dich herum fasziniert und anzieht.
Was Du sonst noch in den Bereichen Gesundheit, Liebe und Beruf wissen solltest, liest Du unten in Deinem persönlichen Horoskop für Waage.
Mehr zu Deinem Sternzeichen Waage unter: Wochenhoroskope.
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Monatshoroskop Waage: 24.9. bis 23.10.
Liebe und Partnerschaft
Du solltest Dich zurzeit etwas rarmachen und Deinem Herzensmenschen Raum zum Atmen geben. So wie Du Deinen Schatz einschätzt, ist er vielleicht gar nicht – denke darüber nach. Unerfüllte Liebesträume begleiten Dich momentan über einen längeren Zeitraum. Du teilst nicht unbedingt die Meinung Deines Partners bzw. Deiner Partnerin, trotzdem gibt es viele Gemeinsamkeiten.
Gesundheit und Fitness
Versuche, den schlappen Tagen davonzujoggen. Du wirkst leicht überfordert – bewahre ruhig Blut. Kleine Gewichtsschwankungen können auftreten, setze auf die richtige Ernährung. Überfordere Deinen Körper nicht mit zu viel Aktivitäten.
Beruf und Finanzen
Du steckst bis über beide Ohren in den Vorbereitungen für künftige Projekte. Weder Zeitdruck noch Stress helfen, wenn Du eine Arbeit perfekt abschließen willst. Wenn Du Spaß an Deinen Aufgaben hast, übertriffst Du Dich selbst. Brillant im Job findest Du viel Anerkennung und kannst andere beeinflussen. Nach einer langen Pause öffnen sich endlich die richtigen Türen.
Titelfoto: 123RF/ksym