Monatshoroskop Waage: Dein Horoskop für März 2026

Das kostenlose Monatshoroskop für März kündigt allen mit Sternbild Waage aufregende Zeiten an. Lasse Dich nicht zu einer falschen Richtungsentscheidung verleiten und behalte mit den astrologischen Vorhersagen Deine Zukunft im Blick.

Spielen die Gefühle verrückt, dann geraten Liebe, Beruf und Gesundheit schon einmal unkontrolliert ins Wanken. Das gratis Horoskop für Waage klärt auf, was Deine Harmonie stört.

Waage-Frau und Waage-Mann werden von der aktuellen Sternenkonstellation, den Planetenbewegungen und Mondenergien in eine überschwängliche Stimmung versetzt. Die kosmische Energie sorgt in Liebesdingen für einige Überraschungen, was Dein Herz schneller schlagen lässt.

Liebe und Partnerschaft



Statt in vorwurfsvollem Schweigen zu versinken, von dem Du hoffst, dass es bemerkt wird, solltest Du lieber Deinem Ärger Luft machen. Jetzt ist es so weit! Flirts, Partys, Zusammensein und sich amüsieren mit lieben Menschen – das bringt Dich endlich auf andere Gedanken! Du ziehst andere mal wieder in Deinen Bann! Du bist äußerst distanziert und etwas sprunghaft in Deiner Art, Zuneigung zu zeigen. Das könnte zu Auseinandersetzungen und Irrtümern führen.

Gesundheit und Fitness

Wie wäre es, wenn Du öfter mal so richtig entspannen würdest? Achte darauf, Dich in der nächsten Zeit sportlich nicht zu überanstrengen. Kleine gezielte Übungen reichen aus, um Dich in Form zu halten. Rege Dich nicht immer so schnell auf, das schadet nur. Dein gesundheitliches Wohlbefinden ist sehr schwankend.

Beruf und Finanzen

Gib Dich nicht mit halben Sachen zufrieden. Obwohl Du schon viel leistest, wirst Du feststellen, dass noch viel mehr in Dir steckt. Jetzt ist Dein Improvisationstalent gefordert, sonst wird es langsam eng. Erfülle Deine Aufgaben gründlich oder gar nicht. Habe Mut, etwas mehr aus Deinem Wissen zu machen.