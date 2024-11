Monatshoroskop Waage: Dein Horoskop für November 2024

Astrologinnen und Astrologen erforschen die Planetenkonstellation, um Botschaften des Universums zu entziffern. In Deinem Horoskop findest Du alle Hinweise zusammengetragen. Wie Du diese nutzt, ist Dir selbst überlassen.

Liebe und Partnerschaft

Singles stellen an ihr Gegenüber recht hohe Ansprüche. Das solltest Du überdenken. Du bist träge und schlapp, und jede aufkeimende Unternehmungslust ist jetzt Gold wert. Motiviere Dich mit kleinen Sonderaktionen. Höre nicht auf Deine Ängste, sondern versuche, mit Dir selbst Frieden zu schließen. Du wirst den geeigneten Rahmen finden. Zeige Dich ein bisschen toleranter. Gönne Dir und Deinem Schatz zudem etwas mehr Freiraum.

Gesundheit und Fitness

Es ist wichtig, dass Du Deine körperlichen und seelischen Kräfte richtig dosierst. Du kannst jetzt keine großen Sprünge machen, denn Deine Gesundheit hat in den letzten Tagen ein wenig gelitten. Gönne Dir etwas Ruhe. Du kannst Deine gute Kondition mit Ausgleichssport leicht halten. Gewichtsschwankungen sind möglich, achte auf die Ernährung.

Beruf und Finanzen

Es ist eine gute Zeit, um eine Kurskorrektur in Deinen Lebenszielen vorzunehmen. Habe Mut, in einer kniffeligen Sache über Dich hinauszuwachsen. Du hast keine Veranlassung, an Deinen guten Fähigkeiten zu zweifeln. Dein Auftritt ist souverän, Deine Leistungen überzeugen.