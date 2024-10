Monatshoroskop Waage: Dein Horoskop für Oktober 2024

Erkenne Chancen im Liebesleben, Beruf und in der Gesundheit und lebe Dein volles Potenzial! Das Monatshoroskop für alle Waage-Geborenen zeigt, wie das im Oktober funktioniert.

Liebe und Partnerschaft

Das ewige Auf und Ab in Deinem Liebesleben ist endlich überstanden. Weder beim Flirten noch beim Eros solltest Du Dich unter Erfolgsdruck stellen. Nicht immer kommt alles so, wie man es gerne hätte. Ziehe Dich nicht gleich in Dein Schneckenhaus zurück, wenn Du Dich durch eine zufällige Bemerkung verletzt fühlst. Jemand verzaubert Dich, Deine Gedanken kreisen nur um das nächste Wiedersehen.

Gesundheit und Fitness

Regelmäßigkeit heißt das Zauberwort, vor allen Dingen beim Sport. Sorge dafür, dass Du neben Deiner Arbeit genug Ausgleich findest. Gute Zeit, um Pfunde zu verlieren. Stelle Deine Ernährung um, treibe viel Sport und verzichte auf Süßigkeiten. Du darfst Dich nicht überanstrengen, denn Dein Rücken macht Dir schwer zu schaffen. Es wird Zeit, sinnlosen Ballast abzuwerfen.

Beruf und Finanzen

Für höhere Ziele stellst Du persönliche Wünsche schon mal zurück, nur so funktioniert es. Praktische und kreative Fähigkeiten halten sich augenblicklich die Waage. Du hast jetzt ein gutes Gespür für unterschwellige Vorgänge und Tendenzen. Dies ist für Dich von Vorteil, wenn Du eine führende Position innehast. Jetzt ist es genug. Du solltest Dir nichts mehr aufdrücken lassen, was Dich nichts angeht. Du hast super gearbeitet, sorge jetzt für Dich.