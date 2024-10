Monatshoroskop Wassermann: Dein Horoskop für Oktober 2024

Du möchtest in Harmonie mit dem Universum leben und Dein volles Potenzial entfalten? Dein gratis Monatshoroskop für Wassermann sagt Dir, was im Oktober zu tun ist.

Liebe und Partnerschaft

Du solltest Dir in Liebesdingen gut überlegen, wie es weitergehen soll. Du erfährst Neuigkeiten, mit denen Du lernen musst, richtig umzugehen. Bleibe ruhig und verlasse Dich auf Deine innere Sicherheit. Deine Eigenständigkeit verunsichert Deinen Schatz, macht ihn aber auch stolz. Lasse Dich von der Liebe leiten. Fälle keine Urteile, sondern denke über alles nach, was man Dir sagt.

Gesundheit und Fitness

Du bist bereits an der Grenze Deiner Belastbarkeit angekommen, mehr geht nicht. Wenn Du erste Anzeichen von Unruhe an Dir bemerkst, solltest Du Dich zurückziehen und eine Entspannungsübung machen, so bleibst Du fit. Gesundheitlich sind jetzt keine Probleme zu erwarten. Du fühlst Dich fit und leistungsfähig. Vielleicht könntest Du etwas Sport treiben. Doch Du solltest Deine Kräfte richtig dosieren, sonst geht Dir bald die Puste aus.

Beruf und Finanzen

Beruflich wird sich demnächst einiges für Dich bewegen. Du solltest Angebote genauestens beachten, denn hier kann sich was ergeben. Finanziell nicht knausern, sondern in Qualität investieren. Heute erhältst Du einen guten Grundstock für Dein weiteres Vorhaben. Prüfe alles wohlwollend und sage Ja zu Veränderungen. Du gibst Dir keine Blöße, wenn Du Dich für einige Zeit ausklinkst, um Dich auszuruhen. So bist Du bald wieder fit und voll einsatzbereit.