Monatshoroskop Wassermann: Dein Horoskop für April 2026
In der Liebe hängt der Himmel voller Geigen, doch sieht es hinsichtlich Gesundheit und Karriere ebenso rosig aus? Das kostenlose Monatshoroskop für Wassermann gibt Dir Auskunft.
Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Wassermann
Alles, was Du als Wassermann brauchst, um erfolgreich zu sein, trägst Du bereits in Dir. Dennoch solltest Du darauf achten, Dich nicht zu sehr zu verausgaben. Es ist völlig in Ordnung, auch einmal Fehler zu machen und Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Welche Astro-Neuigkeiten Du sonst noch für April wissen solltest, erfährst Du in Deinem persönlichen Horoskop für Wassermann.
Mehr zu Deinem Sternzeichen Wassermann unter: Wochenhoroskope.
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Monatshoroskop Wassermann: 21.1. bis 19.2.
Liebe und Partnerschaft
Schaue Dich genau um – es ist jemand da, der Deinen Herzenswunsch erfüllen kann. Du kannst Dich wirklich nicht beklagen. Dein Schatz wird Dich freudig überraschen, und auch so wird Dir mancher Wunsch erfüllt. Du hast eine starke erotische Ausstrahlung – ideal für ein Liebes-Date. Frage nicht nach wann und wo, Du weißt doch: unverhofft kommt oft. In den richtigen Armen kannst Du vor Glück platzen. Worauf wartest Du? Greife zu, das Glück ist ganz nahe.
Gesundheit und Fitness
Durch Yoga kommt Dein Körper ins Schwingen. Unerfüllte Sehnsüchte können auch auf Dein Gemüt schlagen. Lenke Dich mit Sport ab – eine Fahrradtour oder Joggen im Wald würden Dir guttun. Entschlacke und entgifte Deinen Körper einmal gründlich. Wenn Du jetzt vermeidest, vor lauter Wohlgefühl träge zu werden, hast Du gewonnen.
Beruf und Finanzen
Jetzt kann Dir niemand mehr Deinen Erfolg streitig machen. Wenn Du in Deinem Arbeitstempo weitermachst, hängst Du alle ab. Was Du beruflich jetzt beginnst, kommt zwar nur langsam voran, doch Du zeigst Interesse an Deinen Mitmenschen und Kollegen – das zahlt sich aus.
Titelfoto: 123RF/ksym