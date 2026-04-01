Monatshoroskop Wassermann: Dein Horoskop für April 2026

Monatshoroskop Wassermann für April 2026 – Dein Sternzeichen verrät alles über Liebe, Beruf, Gesundheit. ✓ Horoskop kostenlos ✓ für Mann & Frau | TAG24

In der Liebe hängt der Himmel voller Geigen, doch sieht es hinsichtlich Gesundheit und Karriere ebenso rosig aus? Das kostenlose Monatshoroskop für Wassermann gibt Dir Auskunft.

Monatshoroskop Wassermann: Dein persönlicher Ausblick für April 2026. © 123RF/ksym

Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Wassermann

Alles, was Du als Wassermann brauchst, um erfolgreich zu sein, trägst Du bereits in Dir. Dennoch solltest Du darauf achten, Dich nicht zu sehr zu verausgaben. Es ist völlig in Ordnung, auch einmal Fehler zu machen und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Welche Astro-Neuigkeiten Du sonst noch für April wissen solltest, erfährst Du in Deinem persönlichen Horoskop für Wassermann. Mehr zu Deinem Sternzeichen Wassermann unter: Wochenhoroskope.

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Monatshoroskop Wassermann: 21.1. bis 19.2.