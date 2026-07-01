Monatshoroskop Wassermann: Dein Horoskop für Juli 2026

Es scheint ganz so, als seien Personen vom Sternzeichen Wassermann diesen Monat auf dem richtigen Weg zum Glück. Dein gratis Monatshoroskop für Wassermann verrät Dir, womit Du laut den Astrologen noch im Juli rechnen kannst.

Auch, wenn in Deinem Leben im Moment nicht alles wie am Schnürchen laufen sollte: Keine Sorge, der Juli wendet laut Deinem Horoskop für Wassermann vieles zum Guten. Zudem ist die Gelegenheit günstig, Dich der Liebe zu widmen. Der Moment ist passend, um mehr als eine Richtungsentscheidung zu treffen und etwas zu wagen!

Liebe und Partnerschaft

Du solltest Dich wieder einmal mehr in der Öffentlichkeit zeigen. Besonders Singles sind angesprochen, es könnte der ganz große Fang dabei sein. Eine aufregende Begegnung kann sich zu mehr entwickeln. Die Befreiung aus alten Verstrickungen wirkt wie eine Verjüngungskur. Sei gerade jetzt offen für Neues und ziehe Dich nicht zurück. Paare entdecken neue Freunde oder anregende Aktivitäten.

Gesundheit und Fitness

Falls Du gerade Urlaub machst, solltest Du viel Ruhe einplanen und Deinen Körper nicht mit einem übertriebenen Ausdauerprogramm belasten. Lasse Dich bloß nicht unter Terminstress setzen, Deine Nerven flattern jetzt schon. Du verspürst eine innere Unruhe. Mache einen Spaziergang! Achte auf schadstoffarme bzw. gesunde Nahrungsmittel.

Beruf und Finanzen

Bleibe flexibel und vertraue dem einen oder anderen Glücksplaneten. Du entwickelst Dich auf jeden Fall in eine positive Richtung. Du hast eine Idee im Auge, die Dich neugierig macht, allerdings fehlt die Konzentration. Bei neuen Aufgaben kannst Du jetzt Dein kreatives Talent beweisen. Fortbildungen und Seminare wären genau das Richtige für Dich. Du bekommst Unterstützung bei Deiner Arbeit, das bringt Dich voran.