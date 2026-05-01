Monatshoroskop Wassermann: Dein Horoskop für Mai 2026
Neuer Monat neues Glück. Steht der Engel der Liebe Kopf, winkt das große Geld im Beruf? Erfahre in Deinem gratis Monatshoroskop für Wassermann, was das Schicksal und die Sterne in den nächsten Wochen im Mai mit Deinem Sternzeichen vorhaben.
Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Wassermann
Welche Überraschungen haben die Sterne sich für Deine Zukunft ausgedacht? Im gratis Horoskop für Wassermann erwarten Dich hilfreiche Inspirationen für alle Lebenssituationen.
Mit ein wenig kosmischer Hilfe und ein paar spannenden Astro-Tipps wird es diesen Monat sicherlich nicht langweilig.
Mehr zu Deinem Sternzeichen Wassermann unter: Wochenhoroskope.
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Monatshoroskop Wassermann: 21.1. bis 19.2.
Liebe und Partnerschaft
Du hast das innere Bedürfnis, Deine Herzensangelegenheiten zu ordnen und Beziehungen zu festigen. Ziehe Grenzen, wenn Du verunsichert bist. Du bist leicht verletzlich, solltest deshalb aber nicht immer schmollen. In Deinem Gefühlsleben ist die Luft raus, sorge für frischen Wind. Wo immer Du ein Liebesfeuer entzünden willst, funkt es sofort. Zeige doch klar und unmissverständlich, auf welcher Seite Du wirklich stehst.
Gesundheit und Fitness
Entspanne Dich, danach bist Du auf allen Ebenen in Bestform. Wechselbäder morgens und abends halten den Kreislauf fit. Es muss nicht immer alles perfekt sein, also übernimm Dich nicht. Treibe Sport und nimm Dir Deine Auszeiten.
Beruf und Finanzen
Kontinuierliches Arbeiten fällt Dir nicht immer besonders leicht. Beruflich hast Du anstrengende Zeiten vor Dir und wirst immer wieder mit Arbeit überhäuft. Bleibe gelassen, denn das geht vorüber. Wenn Du schlau bist, startest Du jetzt mit neuen Konzepten und Strategien. Du drückst Dich zwar vor lästiger Arbeit, bist aber trotzdem beliebt bei Kollegen.
Titelfoto: 123RF/pumpking