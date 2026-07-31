Monatshoroskop Wassermann: Dein Horoskop für August 2026

Du möchtest Unangenehmes hinter Dir lassen und neue Wege beschreiten? Dein gratis Wassermann Monatshoroskop im August verrät Dir, was die Astrologie dazu sagt und was zu tun ist.

Liebe und Partnerschaft

Du registrierst jeden Blick, und was sich daraus ergeben kann, wird Dir gefallen. Du wirst umflirtet, denn Deine Ausstrahlung zieht andere magisch an. Du gehörst zu den Gewinnern. Dein Schatz und Du haltet zusammen, egal was kommen mag. Singles knüpfen nette Kontakte. Es erwartet Dich Harmonie und Einklang, wenn Du Dich Deinem Partner bzw. Deiner Partnerin mehr öffnest.

Gesundheit und Fitness

Mehr Schlaf würde auch Dir sehr guttun. Du bist zwar hellwach und verfügst in Deiner Freizeit über ausreichend Energie, wirkst aber zeitweise etwas kraftlos. Gönne Dir mehr Ruhe – Du brauchst sie gerade. Du fühlst Dich etwas matt, aber es geht schnell wieder aufwärts.

Beruf und Finanzen

Du musst das Rad nicht unbedingt zum zweiten Mal erfinden. Vor dem Preis kommt der Fleiß – wenn Du das nicht erkennst, tut sich nichts. Die Grundlage für das Verwirklichen Deiner Pläne sind Fleiß und Genauigkeit. Das Liebesbarometer schlägt im Moment zwar nicht besonders hoch, und Ihr habt beide wenig Zeit füreinander, trotzdem versteht Ihr Euch sehr gut.