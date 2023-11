Monatshoroskop Widder: Dein Horoskop für November 2023

Liebe und Partnerschaft

Positive Konstellationen steigern Deine erotische Ausstrahlung. Zärtliche Gesten versöhnen Dich mit dem unausweichlichen Alltagsärger. Bevormundung erträgst Du nicht. Dein Schatz meint es aber auch nicht so. Wenige Worte sagen oft sehr viel mehr als viele. Besonders, wenn Du jemandem sagen willst, dass Du ihn von Herzen liebst. Versuche, die ersehnte Harmonie wieder herzustellen. Es geht auch ohne Trennung.

Gesundheit und Fitness

Tu mehr, um fit zu bleiben. Deine Füße brauchen das richtige Schuhwerk, dann lassen die Beschwerden nach. Du achtest viel zu viel auf Deine wechselnden Wehwehchen. Keine Sorge, Du bekommst alles wieder in den Griff. Stelle Deine Gedanken um. Keiner setzt Dich unter Druck, Du malst nur in Gedanken falsche Bilder, das belastet Dich.

Beruf und Finanzen

Wer in der Öffentlichkeit wirkt, erfreut sich jetzt besonderer Popularität. Mit Teamwork geht das Projekt gerade nicht voran, versuche es alleine. Nicht lange debattieren, sondern mit Taten überzeugen. Nur so kommst Du auf einen Weg, der Dich problemlos an das Ziel Deiner Wünsche führt. Du arbeitest Deine Aufgaben nicht einfach ab, sondern setzt Dich auch ein.