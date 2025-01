Liebeshoroskop Krebs: Welches Sternzeichen passt zu mir?

Das Krebs-Liebeshoroskop 2025 ❤️ Welches Sternzeichen passt am besten zu Krebs? Antworten im Partnerhoroskop ⭐ für Mann✓ & Frau✓ Jetzt auf TAG24!

Das eine Sternzeichen bringt für den Krebs (22. Juni bis 22. Juli) Romantik und Harmonie, das andere hingegen sorgt für Spannungen und Missverständnisse. Welche Tierkreiszeichen das gefühlvolle Wasserzeichen ideal ergänzen und in welcher Paarung es im Jahr 2025 knistern kann, erfährst Du im Partnerhoroskop für Krebs. Lasse Dich von den astrologischen Einblicken inspirieren und entdecke, was die Sterne in Sachen Liebe bereithalten! Hier gibt es die Partnerhoroskope aller Sternzeichen.

Dein kostenloses Krebs-Liebeshoroskop 2025: Alles über Liebe, Flirts & Partnerschaft. © TAG24/CB, 123RF/golfmerrymaker

Partnerhoroskop: Welches Sternzeichen passt zu Krebs?

Krebs-Männer und Krebs-Frauen sind dieses Jahr bereit, ihre Herzen zu öffnen. Auch die Sterne stehen im Zeichen der Liebe und halten romantische Zeiten bereit.

Wenn Du in Liebesdingen eine Orientierungshilfe brauchst, wirf einen Blick in das astrologische Liebesorakel. Es verrät Dir, welches Sternbild besonders gut mit Dir harmoniert und welche Eigenschaften nicht so gut zueinanderpassen. Auch wenn Du hier hilfreiche Anweisungen bekommst, solltest Du grundsätzlich immer auf Dein Herz hören und dem Ruf der Liebe folgen. Krebs passt am besten zu:

Stier

Fische



Finde bei den Partnerhoroskopen heraus, was das Liebesorakel über die anderen Sternzeichen sagt.

Wer passt am besten zur Krebs-Frau?

Mit einer gefühlvollen Art ist man bei der Krebs-Frau richtig. Sie sehnt sich nach Kuscheleinheiten und romantischen Momenten, und sie weiß genau, was sie will und was nicht. Krebs und Widder Die kühle Direktheit des Widders baut sie nicht unbedingt auf. Es interessiert sie auch nicht, wenn er sie für langweilig hält. Krebs und Stier Da bei Krebs die Liebe durch den Magen geht, lohnt sich der Einsatz. Die Streicheleinheiten tun ihr sehr gut. Krebs und Zwilling Das Auftreten lockt sie kaum aus der Reserve. Das flatterhafte Getue des Zwillings wird sie sich nicht antun und bleibt weg. Krebs und Krebs Wenn beide nicht von sich überzeugt sind, machen sich viele Unsicherheiten breit. Das bringt sie nicht weiter. Krebs und Löwe Solange das Sternzeichen Löwe nicht zum Angriff übergeht und nur sanft schnurrt, ist es genau das, was sie sucht. Das wird richtig heimelig. Krebs und Jungfrau Dieses etwas steife Sternzeichen befeuert ihre romantische Seite nicht. Auf den Deal wird die Krebs-Frau nicht eingehen. Krebs und Waage Waage würde ihr schon gefallen. Gerne würde sie sich mit dem Sternzeichen zeigen, doch es wird mit ihr nicht wirklich klarkommen. Krebs und Skorpion „Gehen wir zu dir oder zu mir? Ich will dich verwöhnen“, flüstert sie dem Skorpion schwärmerisch ins Ohr. Und es klappt. Krebs und Schütze Sie ist nicht sehr reisefreudig und macht es sich lieber in ihrer Schale bequem. Doch da passt Schütze nicht mit hinein. Krebs und Steinbock So sehr sie dem Sternzeichen Steinbock auch um den Bart streicht, es wird sich kaum die Mühe machen, ihr sensibles Seelchen richtig zu verstehen. Krebs und Wassermann Wassermann bringt Schwung in ihr etwas fades Leben, was sie aufbaut. Es könnte aber schnell anstrengend werden. Krebs und Fische

Sie unterstützen sich gegenseitig und tun sich richtig gut. Gefühlvoll baut sich in Liebesdingen etwas Schönes auf.

Das Liebeshoroskop Krebs verrät Dir, welches Sternzeichen zu Dir passt © 123RF/loft39studio

Wer passt am besten zum Krebs-Mann?

Der Krebs-Mann sucht jemanden, der mit ihm auf einer Wellenlänge ist. Wenn ihm etwas nicht gefällt, zieht er sich ganz schnell zurück. Aber mit dem richtigen Menschen an seiner Seite, schwebt er auf Wolke 7. Krebs und Widder Er bewundert diese kraftvolle Persönlichkeit vom Widder und folgt gerne dem Lockruf – aber nur, solange Ruhe und Frieden herrschen. Krebs und Stier Sie verwöhnen sich gegenseitig und genießen ein harmonisches Miteinander. Der Familiensinn ist gleichermaßen ausgeprägt. Krebs und Zwilling Auch wenn er hin und wieder entsetzt den Kopf schüttelt, wäre das quirlige Zwillinge-Persönchen schon seine Kragenweite. Krebs und Krebs Die hohe Sensibilität des Sternzeichens ist nicht so ohne Weiteres zu meistern. Da ist viel Toleranz gefragt, aber das können sie aufbringen. Krebs und Löwe Er staunt nicht schlecht, wenn Löwe majestätisch auf ihn zukommt. Für kurze Zeit mag das für ihn ganz amüsant sein. Krebs und Jungfrau Er kann viel von dem Sternzeichen lernen, doch wenn es immer nur schulmeisterlich den Finger hebt und kritisiert, zieht er sich zurück. Krebs und Waage Der Blick der Waage zieht ihn schnell in den Bann. Er verwöhnt sie oder ihn und lässt sich auch verwöhnen. Da kommt Freude auf. Krebs und Skorpion Hier lässt sich eine ausgewogene, gefühlvolle Beziehung aufbauen. Mit seinen spitzen Bemerkungen kommt Skorpion aber nicht klar. Krebs und Schütze Dieses Sternzeichen teilt seine Interessen, und er lässt sich die große weite Welt zeigen. Die unstete Art von Schütze macht ihm jedoch zu schaffen. Krebs und Steinbock Er bewundert die Stärke und das Auftreten des Steinbocks, doch teilen will er diese Lebensform nicht. Da fehlt ihm die Romantik. Krebs und Wassermann Gerne wird das Sternzeichen mit ihm in die Welt der Sinnlichkeit eintauchen. Flatterhaft sucht Wassermann jedoch auch wieder das Weite. Krebs und Fische Den Schmollmund des Fisches küsst er nur zu gerne und tröstet ihn in seinem Schmerz. Das weiß der bzw. die Fische-Geborene sehr zu schätzen und bemuttert ihn.

Welches Sternzeichen passt nicht zu Krebs?

Unter keinem guten Stern steht für den Krebs die Beziehung mit dem Sternzeichen Steinbock. Wenig Romantik und fehlendes Verständnis, das ist nichts für eine Krebs-Frau oder einen Krebs-Mann. Mit dem Sternzeichen Jungfrau können zwar Funken sprühen, aber auf lange Sicht wird kein Feuer entbrennen. Dafür sind sie einfach zu unterschiedlich.