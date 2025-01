Liebeshoroskop Stier: Welches Sternzeichen passt zu mir?

Wird aus einem schüchternen Blickkontakt eine tiefere Verbindung oder bleibt es bei einem aufregenden Flirt? Finden Paare neue Harmonie oder zeigt sich, dass unterschiedliche Wege die bessere Wahl sind? Das Liebeshoroskop für Stier (21. April bis 21. Mai) offenbart Dir, welche Chancen und Herausforderungen das Jahr 2025 für Dein Liebesleben bereithält – egal, ob Du Single bist oder in einer Partnerschaft lebst. Lasse Dich von den Sternen leiten, aber denke daran: Dein Herz kennt die Antwort.

Stier passt am besten zu:

Die Sterne verraten dir, mit welchem Sternzeichen Stier-Frauen und Stier-Männer gut harmonieren und welche Paarungen Konfliktpotenzial mit sich bringen. Das kostenlose Liebeshoroskop bietet Dir hilfreiche Tipps und wertvolle Anregungen für Deinen Weg der Liebe. Am Ende solltest Du trotzdem auf Dein Bauchgefühl hören, um Dein Liebesglück zu finden.

Menschen, die im Sternzeichen Stier geboren sind, hoffen auf Stabilität und Sicherheit in ihrer Beziehung. Wer einmal sein/ihr Herz erobert hat, kann sich auf besinnliche Zeiten freuen und hat einen verlässlichen Menschen an der Seite.

Für die Stier-Frau steht das Jahr 2025 ganz im Zeichen der Liebe und Romantik. Mit ihrer Ausstrahlung und ihren Flirtkünsten zieht sie alle in ihren Bann und kann sich auf Liebesabenteuer freuen.

Stier und Widder

Macht und Sinnlichkeit vereinen sich zu einem Liebesvulkan. Sie setzt auf Genuss und Beständigkeit, dass andere Sternzeichen auf Stärke.

Stier und Stier

Lust und Frust liegen eng zusammen. Sie können gemeinsam genießen, stehen sich aber auch gegenseitig im Wege.

Stier und Zwillinge

Das Temperament des Zwillings ist für sie zwar anregend, auf Dauer aber zu anstrengend. Da orientiert sie sich lieber nach anderswo.

Stier und Krebs

Sie versteht die Stimmungswechsel des Krebses und schafft durch ihre Beständigkeit eine harmonische, friedliche Verbindung.

Stier und Löwe

Sie glänzen gemeinsam, jeder/jede auf seine/ihre Weise. Auf jeden Fall ist sie von der Ausstrahlung fasziniert.

Stier und Jungfrau

Sie verbindet der Sinn für das Materielle, doch die kühle Art des Sternzeichens Jungfrau entfacht bei der Stier-Frau nicht das Feuer der Leidenschaft.

Stier und Waage

Ihre Liebe zu schönen Dingen, Kunst und Kreativität schafft eine tiefe Verbindung. Sie geben sich gemeinsam dem Genuss hin.

Stier und Skorpion

Die tiefgründige, sexuelle Aura des Skorpions bringt die Stier-Frau aus der Fassung. Leidenschaftlich und intensiv, aber von kurzer Dauer.

Stier und Schütze

Dieses Sternzeichen bietet ihr etwas völlig Neues. Das macht sie neugierig und fasziniert zugleich. Ein Versuch ist es wert.

Stier und Steinbock

Sie vertraut voll und ganz. Die Sparsamkeit des Steinbocks sorgt für materielle Sicherheit und ein stabiles Zuhause – das beruhigt.

Stier und Wassermann

Sie kann nie ganz nachvollziehen, was in Wassermann vorgeht, und die eigenartige Persönlichkeit passt nicht in ihr Konzept.

Stier und Fische

Die tiefe Gefühlswelt tut ihr gut. Ihre Zweisamkeit verläuft harmonisch – hier fühlt sie sich angekommen und zu Hause.