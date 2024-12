Jahreshoroskop 2025 Krebs: Das erwartet Dein Sternzeichen im neuen Jahr

Jahreshoroskop 2025 für das ⭐ Sternzeichen Krebs | Der Blick in die Zukunft für Mann + Frau. Alles zu Liebe, Gesundheit, Erfolg, Glück & Finanzen | TAG24

Krebs: 22. Juni bis 22. Juli 2025: Das Venusjahr verspricht Harmonie und Erfüllung für das Sternzeichen Krebs! Venus sorgt für romantische Glücksmomente und lässt die Liebe aufblühen. Krebs-Geborene erleben ein Jahr voller schöner Begegnungen und emotionaler Tiefe. Doch auch beruflich gibt es vielversprechende Wendungen, die mit einer guten Portion Achtsamkeit zum Erfolg führen können. Was das Jahr in den Bereichen Liebe, Finanzen und Gesundheit für Dich bereithält und wie Du das Beste daraus machst, verrät Dir Dein kostenloses Jahreshoroskop 2025 für Krebs! Hier gibt es die Jahreshoroskope aller Sternzeichen.

Das kostenlose Jahreshoroskop für das Sternzeichen Krebs im Astro-Jahr 2025. © Midjourney/TAG24

Horoskop Krebs 2025 - Das Wichtigste im Überblick

Wie wird 2025 für Krebs-Frauen? Der Himmel der Liebe strahlt für die Krebs-Frau. Sie sollte ihren Gefühlen freien Lauf lassen. Im Sommer erfüllen sich ihre Sehnsüchte. Wenn sie die richtigen Signale setzt, wird sie verwöhnt. Wichtig ist, dass sie sich Freiräume schafft. Auch sonst meint es 2025 gut mit der Krebs-Dame, deshalb sollte sie ihre Chancen nutzen. Sie ist aufgefordert, etwas für sich zu tun – egal ob bei geschäftlichen Projekten, beruflichen Veränderungen oder finanziellen Überlegungen. Ab Juni heißt es zugreifen oder sich bei Entscheidungen Hilfe holen. Sie kann mit interessanten Begegnungen rechnen. Das Jahr schließt sie zufrieden ab.

Wie wird 2025 für Krebs-Männer? Im Venusjahr kann der Krebs-Mann sein Herz öffnen und die Freuden des Lebens genießen. Ab dem zweiten Halbjahr stehen die Sterne auf Liebe und Freude. Er schwebt auf Wolke Sieben. Auch der Herbst hält goldene Stunden für ihn bereit. Er muss nur beherzt zugreifen.

Manchmal zieht sich der Krebs-Mann zurück und verpasst aus Angst den Moment. Doch nicht 2025: Er schafft es, sich zu entfalten und sich nicht selbst zu blockieren. Zu Jahresbeginn stellt er Pläne auf und sollte sich von diesen nicht abhalten lassen. Ab Juni heißt es loslegen. Berufliche Stolpersteine überwindet er, und das Finanzpolster wächst!



Jahreshoroskop Krebs-Frau: So wird das Jahr 2025

Es kann ihr Jahr werden – wenn sie es wagt, sich voll und ganz zu zeigen. Wenn Jupiter am 10. Juni in das Tierkreiszeichen der Krebs-Frau zieht, dann hängt der Himmel voller Geigen. Er wird sie das ganze Jahr begleiten und für Wachstum sowie Lebensfreude sorgen. Trotz aller Freude hat sie manchmal das Gefühl, ausgebremst zu werden. Doch Venus liebäugelt immer wieder mit ihr und lässt ihre romantische Ader erglühen. Sie strahlt Sinnlichkeit aus und kommt gut an. Wenn sie will, kann sie sich im zweiten Halbjahr gut aufstellen und vieles kann ihr gelingen. Sie ist gefragt, und die Karriere- und Erfolgsleiter steht für sie zum Erklimmen bereit. Saturn fordert sie jedoch auf, ihr Herz fest in die Hand zu nehmen.

Mantra für die Krebs-Frau 2025

Du bist Krebs-Frau? Das ist Dein Jahres-Mantra für 2025. © 123rf/AI, TAG24/JH

Liebe, Beruf und Gesundheit für Krebs-Frauen

Liebe, Flirt, Partnerschaft Der Himmel der Liebe strahlt fast das ganze Jahr für die Krebs-Frau. Viele positive Gegebenheiten lassen sie aufblühen. Schon zu Beginn des Jahres erfreut sie sich an einer wunderschönen Gemeinsamkeit. Singles genießen die ein oder andere Liebelei in vollen Zügen. Ernst wird es im Juni; da können sich feste Partnerschaften ergeben. Krebs-Frauen sollte ihren Gefühlen jetzt einfach freien Lauf lassen. In den Sommermonaten erfüllen sich dann all ihre romantischen Sehnsüchte. Wenn das Sternzeichen nun die richtigen Signale setzt und es zulässt, wird es verwöhnt werden. Wichtig ist aber auch, dass es sich Freiräume ganz für sich alleine schafft. Erfolg und Finanzen Mit Jupiter in ihrem Sternzeichen meint es das Jahr 2025 sehr gut mit der Krebs-Dame. Dieser tolle Vorteil ist ihr nur alle zwölf Jahre gegeben, also sollte sie ihre Chancen jetzt nutzen. Sie wird immer wieder mit positiven Ergebnissen konfrontiert und aufgefordert, etwas für sich zu tun – egal ob es sich um geschäftliche Projekte, berufliche Veränderungen oder finanzielle Überlegungen handelt. Ab Juni heißt es dann zugreifen. Sie sollte sich auch Hilfe holen, wenn sie sich überfordert fühlt oder sich nicht entscheiden kann. Die Krebs-Frau kann mit interessanten und wichtigen Begegnungen rechnen und wird das Jahr zufrieden abschließen. Gesundheit und Fitness Leicht nervös und überfordert kann es immer wieder zu Anspannungen kommen. Auch Freude kann auf den Magen schlagen. Das Jahr wird turbulent und ereignisreich, was der Krebs-Frau besonders im März und April zusetzen kann. Sie hat das Gefühl, festzustecken, und Ängste machen sich breit. Jetzt heißt es, Ruhe bewahren und Geduld haben. Ab Frühjahr kehren die verbrauchten Energien zurück. Die Sommermonate fordern dazu auf, zu reisen – am besten mit Freunden oder der Familie. Sie sollte auf Magenverstimmungen achten, mehr Ruhe einkehren lassen und bewusste Ernährung sowie Yoga als Ausgleich in Betracht ziehen.

Stärken und Schwächen der Krebs-Frau 2025

Das Gefühl ist meistens ausschlaggebend – manchmal aber auch ein Hindernis. Oft schüchtern und passiv sucht die Krebs-Geborene mit ihrem großen Sicherheitsbedürfnis Geborgenheit und Schutz. Ihre feinen Antennen reagieren auf jede Form von Disharmonie. Sie ist eine Meisterin darin, andere zu manipulieren und ihnen ein schlechtes Gewissen einzureden. Lautes Treiben und Hektik sind nichts für ihr Seelenheil. Sie braucht Ruhe und Gelassenheit, um sich entfalten zu können. Oft hängt sie jedoch Erinnerungen nach. Als wunderbare Gesprächspartnerin sorgt sie für interessante Stunden im Kreise ihrer Freunde. Mit Kritik kann sie schlecht umgehen, und wenn sie erst einmal beleidigt ist, ist sie lange Zeit nicht ansprechbar. Was sie stark macht: Es ist ihr ein großes Bedürfnis, ihre Lieben zu verwöhnen und ihnen ein gemütliches Zuhause zu bieten. Sie ist der geborene Familienmensch, aber dennoch kein Hausmütterchen. In ihrem Schatz sieht sie die beschützende und zärtliche Person, die sie mit ihren mütterlichen Neigungen umhegen und mit dem zarten Netz der Liebe umgarnen kann. Familie und Freunde können sich stets auf die Krebs-Frau verlassen; sie spendet immer Trost und Zuversicht. Allerdings erwartet sie dafür auch eine entsprechende Dankbarkeit. Sie ist wie geschaffen für soziale Berufe und achtet auch stets darauf, dass das Bankkonto über genügend Reserven verfügt. Was sie schwach macht: Sie ist keine Kämpfernatur und muss darauf achten, nicht unterdrückt zu werden. Eng wird es, wenn Schwierigkeiten auftreten. Ihre passive Natur trägt wenig dazu bei, eigene Interessen durchzusetzen. Ihre Langsamkeit, Empfindlichkeit und Launenhaftigkeit können ihrem Umfeld ganz schön zu schaffen machen und sie in ihrer gesamten Entwicklung ausbremsen. Bei Hindernissen zieht sich die im Sternzeichen Krebs Geborene zurück. Sie ist nah am Wasser gebaut und versucht immer wieder, ihre Tränen gekonnt für das Erreichen ihrer Ziele einzusetzen. Sie verfügt über die streitbare Gabe, mit Nörgeleien und indirekter Kritik andere Menschen mürbe zu machen. Diese subtile Manipulation setzt sie geschickt ein. Fazit: Das Venusjahr 2025 bringt der Krebs-Frau eine Fülle von romantischen Momenten und Chancen für tiefe Bindungen. Im Beruf und bei finanziellen Entscheidungen sorgt Jupiter für positive Wendungen, die sie klug nutzen sollte. Trotz turbulenter Phasen findet sie zu innerer Ruhe und kann ihre Gesundheit durch Achtsamkeit und Ausgleich stärken. 2025 bietet ihr eine perfekte Balance aus Liebe, Erfolg und persönlichem Wachstum.

Jahreshoroskop Krebs-Mann: So wird das Jahr 2025

Ein Mann voller Sinnlichkeit – er muss nur über seinen Schatten springen. In diesem Jahr kann der Krebs-Mann alle Register ziehen. Er steht mit Venus und Jupiter auf der Sonnenseite von Sinnlichkeit und Erfolg. Wenn er ab dem zweiten Halbjahr seine Bedenken eingrenzt und mutig an seine Vorhaben herangeht, kann er viel erreichen. Dazu muss er jedoch über seinen blockierenden Schatten springen. Schafft er das, gewinnt er an Stärke. Seine Ausstrahlung ist nicht zu übersehen, und seine fürsorgliche Ader kommt überall gut an. Man weiß ihn sehr zu schätzen und vertraut ihm. Darauf kann das Sternzeichen Krebs bauen. Schon im Januar sollte es seine Fühler ausstrecken, dann kann es im Sommer die ersten Gewinne für sich verbuchen.

Mantra für den Krebs-Mann 2025

Du bist Krebs-Mann? Das ist Dein Jahres-Mantra für 2025. © 123rf/AI, TAG24/JH

Liebe, Beruf und Gesundheit für Krebs-Männer

Liebe, Flirt, Partnerschaft Das Venusjahr ist Wasser auf die Mühle der Gefühle des Krebs-Mannes. Jetzt kann er sein romantisches Herz öffnen und die Freuden des Lebens genießen. Wer in diesem Jahr auf Partnersuche ist, hat gute Chancen, dass sich der Wunsch erfüllt. Paare blühen auf, und Konflikte lassen sich bewältigen. Vor allem ab dem zweiten Halbjahr stehen die Sterne auf Liebe und Freude pur. Jupiter beschert glückliche, zufriedene Momente, Venus verleiht dem Krebs-Mann einen Hauch von Sinnlichkeit. Er hat das Gefühl, auf Wolke Sieben zu schweben. Auch der Spätherbst hält goldene Stunden für ihn bereit. Er muss in diesem Jahr nur beherzt zugreifen. Erfolg und Finanzen Manchmal kann der Krebs-Mann ganz schön negativ sein; dann zieht er sich zurück, traut sich nichts und verpasst aus Angst den richtigen Moment. Das wird ihm 2025 nicht passieren. Dennoch muss er es wagen, sich zu entfalten und sich nicht selbst zu blockieren. Schon zu Beginn des Jahres stellt er Pläne auf. Im Februar und März sollte er sich nicht von seinem Tun abhalten lassen und Ruhe bewahren. Ab dem 10. Juni heißt es dann loslegen. Jetzt steht Jupiter für lange Zeit an seiner Seite. Geschäftlich kann das Sternzeichen Krebs ruhig einmal etwas wagen. Berufliche Stolpersteine lassen sich aus dem Weg räumen und das Finanzpolster wächst stetig an. Gesundheit und Fitness Eine hektische und aufregende Zeit wartet 2025 auf den Krebs-Mann. Er wird mit Herausforderungen konfrontiert, die ihm zu schaffen machen. Seine Nerven können ihm da immer wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Daher ist es für ihn wichtig, regelmäßig für Ausgleich und Ruhe zu sorgen und sich mit Freunden auszutauschen. Wenn er Druck verspürt, braucht er ein Ventil. Das kann sportliche Betätigung sein oder einfach ein Spaziergang in der Natur, wo er alle Sinne genießen lässt. Er sollte auf seine Ernährung achten: wenig Alkohol und nicht rauchen. Ein nervöser Magen könnte ihm sonst immer wieder zu schaffen machen.

