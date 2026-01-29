Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 29.1.2026

Horoskop heute, Donnerstag, 29.1.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Ist heute der perfekte Tag für Liebe, Lust und Leidenschaft? Finde es gleich heraus mit Deinem kostenlosen Tageshoroskop für Donnerstag, den 29. Januar. Dein Horoskop von heute weiß mehr.

Dein kostenloses Horoskop am Donnerstag, dem 29.1.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Donnerstag, den 29.1.2026. © 123RF/grigory_bruev Jedes Sternzeichen (Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Fische, Wassermann, Steinbock, Schütze, Skorpion, Waage) in jedem Aszendenten bestimmt sein Schicksal täglich neu. Viele Tierkreiszeichen starten motiviert in den neuen Tag. Das kann beflügeln. Wenn doch ein Stein im Weg liegt, kann die Astrologie für die passende Inspiration in einer schwierigen Lebenssituation sorgen. Jetzt ist nicht die Zeit für Perfektion, sondern für Achtsamkeit in der Gesundheit, im Liebesleben und im Zusammensein mit den Liebsten. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 24.1.2026 Wer sein Glück herausfordern kann und dabei Unterstützung vom Universum erhält, erfährst Du in Deinem kostenlosen Tageshoroskop. Schaue jetzt, ob die Mondenergien Dich stärken oder schwächen.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Beruflich werden die Tage viel Abwechslung bringen und Du kannst viel erreichen. Lass Dich nicht durch private Annehmlichkeiten ablenken. Wer Dich jetzt fasziniert, schlüpft nicht nur in Dein Bett, sondern erobert auch Dein Herz.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Es geht jetzt um Sicherheit, Zugehörigkeit, Treue und Vertrauen. Du beurteilst Menschen eher nach ihren Taten als nach ihren Worten. Bleibe diesem Grundsatz auch weiterhin treu.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Ein Blumenstrauß, Musik oder ein gutes Essen geben dem Leben die nötige Schönheit. Auf eine solche Stimmung legst Du sehr großen Wert. Es gibt kleine Durchhänger im Job, Dein Pensum schaffst Du aber trotzdem.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Eine nette Geste berührt Dein Herz - vielleicht wird mehr daraus! Aktiviere Deine Kämpfernatur, damit Du Gegnern überlegen bist.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

In Deinen Beziehungen, besonders Deinem Schatz gegenüber, verhältst Du Dich äußerst zurückhaltend und dies kann zu Missverständnissen führen. Erst zu Ende denken, dann reden und handeln.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Mache Deinem Schatz klar, dass Du nicht so bist, wie er Dich sieht. Es gibt jetzt beruflich viel zu tun für Dich und alles wird etwas schwieriger. Plane daher alles rechtzeitig und achte auf Struktur.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Schau in den Spiegel, Du wirkst jetzt einfach supersexy und bist unwiderstehlich! Jemand verzaubert Dich und Deine Gedanken kreisen nur um das nächste Wiedersehen.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Lass Deinem Gegenüber eine faire Chance, sonst fühlt er sich überfahren. Denke nach und Du wirst erkennen, dass es nichts gibt, wovor Du Dich fürchten musst.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Wenn Du nicht gut vorankommst, so ändere Deine alten Arbeitsmuster. Geh alles in Ruhe an. Delegiere, wenn es geht, sonst bist Du ganz schnell erschöpft. Es gibt in der nächsten Zeit noch sehr viel zu tun.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Mach Dich bereit für einen Umschwung in Deinem Liebesleben. Du suchst die Gegenwart sensibler Menschen, Musiker, Literaten oder anderer kreativer Köpfe. Dies führt zu neuen inneren Erfahrungen und geistiger Neuorientierung.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Bleibe lieber auf dem Boden der Tatsachen und lasse Dich zu nichts überreden. Vor allen Dingen, wenn es um finanzielle Angelegenheiten geht. Sieh gelassen auf die Arbeitswelt. Du warst fleißig und hast Dich angestrengt. Jetzt kannst Du alles etwas langsamer angehen.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März