01.05.2026 06:59 Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 1.5.2026

Horoskop heute, Freitag, 1.5.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Was braucht es gerade, damit Du über Dich selbst hinauswachsen kannst und persönlich weiterkommst? Das kostenlose Horoskop für heute liefert Deinem Sternzeichen die Antwort.

Dein kostenloses Horoskop am Freitag, dem 1.5.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Freitag, den 1.5.2026. © 123RF/annexs2 Widder, Stier, Zwilling, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische:

Die Astrologie bietet im Alltag eine Unterstützung, um selbst aus schwierigen Lebenssituationen das Beste zu machen. Denn nicht an allen Tagen kann eitel Sonnenschein herrschen. Das gratis Tageshoroskop kann sich als wertvolle Entscheidungshilfe in den verschiedensten Lebensbereichen erweisen. Die zwölf Tierkreiszeichen finden in ihrem Horoskop eine individuelle Nachricht. Ob man sich dieser annimmt, ist jedem selbst überlassen. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 28.4.2026 Schließlich wissen die meisten im Herzen oft ganz genau, was sie wollen und brauchen. Doch, egal, ob Du eine kosmische Botschaft in Liebesangelegenheiten, im Beruf oder hinsichtlich Deiner Gesundheit benötigst: Am wichtigsten ist es, sich jetzt als auch in Zukunft selbst treu zu bleiben und Fehler der Vergangenheit als wichtige Lehre des Lebens zu begreifen.

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Neben diesem Horoskop findest Du im Astrobereich noch viele weitere Sterndeutungen:

Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Alles läuft wie am Schnürchen. Selbst mit Deinen Gegnern kommst Du jetzt gut aus. Passe trotzdem gut auf Dich auf. Nur Du meinst zu wissen, wo es langgeht – glaubst Du jedenfalls! Wenn Du so weitermachst, beschneidest Du dem Erfolg die Flügel.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Mehr emotionale und körperliche Nähe macht Dich ausgeglichen. Signalisiere das Deinem Herzensmenschen, er ist schließlich kein Hellseher. Ein herrlicher Moment, um Zeit und Geld in ein geliebtes Hobby zu investieren.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Eine brisante Begegnungskonstellation erwartet Dich. Dein Partner oder Deine Partnerin könnte nervös werden. Also übertreibe bitte nicht Deine geheimen Aktionen. Gehe einer Konfrontation nicht aus dem Weg. Du wirst einiges an Dir selbst entdecken, was Du bisher aus Bequemlichkeit ignoriert hast.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Du hast eine starke Phase. Du kannst Dich jetzt verlieben und endlich genau den Richtigen finden. Deine Ausstrahlung ist einfach zauberhaft. Du beobachtest scharf und löst das eine oder andere Lebensrätsel. Wenn Du Dich auf Dich beschränkst, führt Dein Bemühen zu tiefen Einsichten.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Gute Nachrichten und Neuigkeiten bringen den gewünschten Aufschwung. Der Drang nach Freiheit, Ferne und Romantik macht Dich unruhig. Wenn Du ausbrichst, besteht die Gefahr, dass Du Dich in flüchtige Abenteuer verlierst.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Mache die Probleme anderer nicht zu Deinen. Das entlastet und bringt Erleichterung. Du entwickelst mehr Selbstbewusstsein, Power und Kraft als je zuvor.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Du pendelst zwischen Abenteuerlust und verbindlichen Zusagen. Solange es Dir dabei gut geht, ist das alles in Ordnung. Du wirst sehen, es geht alles leichter und schneller, als Du denkst.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du fühlst Dich intim mit Deinem Schatz verbunden. Ansonsten hast Du das Temperament einer Schlaftablette, man lehnt Dich ab.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Lerne bei Deinem Partner oder Deiner Partnerin endlich, nicht mehr Ja zu sagen, wenn Du Nein meinst. Jetzt können sich ganz schnell Aggressionen entladen, bewahre Ruhe.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Man setzt großes Vertrauen in Dich und Dein finanzielles Händchen. Du hast im Moment viel zu viele Baustellen, um die Du Dich kümmern musst.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Achte auf Deine Finanzen! Disziplin und Zuverlässigkeit sind jetzt sehr wichtig. Schöne Konstellationen zaubern Schwung in die Liebe. Du brauchst jetzt Freiraum und willst endlich wieder verspielt sein.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März