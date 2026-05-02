02.05.2026 15:00 Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 3.5.2026

Horoskop morgen, Sonntag, 3.5.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Lasse Licht in Dein Leben und erfahre in Deinem kostenlosen Tageshoroskop für morgen, ob Dir das Schicksal wohlgesonnen ist.

Dein kostenloses Horoskop am Sonntag, dem 3.5.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Sonntag, den 3.5.2026. © 123RF/annbozhko Erwartet Dein Sternzeichen in Liebesdingen und erfüllter Partnerschaft Licht am Horizont? Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische: Ein Blick in Dein Tageshoroskop verspricht allen Tierkreiszeichen einen Ausblick auf Themen wie Liebe, Beruf und Gesundheit. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 29.4.2026 Seit jeher faszinieren die Sternenkonstellationen und Mondenergien die Menschheit. Freunde der Astrologie können im Horoskop ein wenig Zukunftsluft schnuppern. Entdecke Deine kosmische Bestimmung und sieh, welche Chancen Dich erwarten. Ob sich die Zukunft voller Harmonie und positiver Stimmung gestaltet, liegt ganz in Deiner Hand.

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Für Dein Tierkreiszeichen lohnt sich auch der Blick in alle weiteren Horoskope:

Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Verkneife Dir zynische Bemerkungen, sie bringen Dir nichts. Hitzige Diskussionen und heiße Leidenschaft halten Dich in Schwung.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Dein Team schätzt Deine Fähigkeiten und arbeitet gerne mit Dir zusammen. Das Atmen fällt Dir schwer. Reduziere Deinen Zigarettenkonsum!

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Gutes Händchen beim Shoppen, aber Dein Bankkonto spielt nicht ganz mit. Du kannst es selbst nicht fassen, jemand umwirbt Dich nach allen Regeln der Kunst.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Die Liebe blüht und Du strahlst mit der Sonne um die Wette. Du solltest jetzt versuchen, etwas mehr auf Deine Familienmitglieder einzugehen, Du wirst Dich wundern, was Dir bisher alles entgangen ist.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Du wirst umflirtet, denn Deine Lust zieht magisch an. Du bist ein wunderbarer Lehrmeister in Sachen Liebe, Leidenschaft und Engagement. Gib diese Eigenschaften unbedingt weiter!

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Du brauchst einen toleranten Schatz, der Dich unterstützt, aber auch versteht. Die Freizeit dient der Erholung und nicht dazu, Dir neuen Stress aufzubauen.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Aktuell beweist Du Deinen Vorgesetzten Dein Geschick. Mit den Kollegen verläuft alles nach Plan. Nur weiter so und der Erfolg wird Dir entgegenkommen. Eine Neigung zur Eitelkeit ist vorhanden. Sei zurückhaltend und nicht zu vertrauensselig und vermeide Exzesse jeder Art.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Es wäre angebracht, in der nächsten Zeit auf alle Genussgifte zu verzichten. Deine Gesundheit scheint etwas angeschlagen zu sein. Für Dein körperliches Wohlbefinden hilft das richtige Maß an Bewegung und Ruhe.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Es droht eine kurze Auseinandersetzung, allerdings auch schon bald wieder eitel Sonnenschein. Nichts Ernsthaftes also. Du hast kein Feeling für den Umgang mit Deinen Mitarbeitern.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Du hast noch einiges zu erledigen und findest einfach keine Ruhe. Bei all Deinen Überlegungen und Ausgaben solltest Du Dich finanziell zurückhalten. Manchmal neigst Du zur Oberflächlichkeit. Das ist natürlich Gift für die Beziehung. Dein Partner oder Deine Partnerin hat ein Recht darauf, ernst genommen zu werden.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Es erscheint Licht am Ende des Tunnels, und zwar schon bald. Du wirkst sehr bodenständig und hast ein ausgeprägtes Ordnungsbedürfnis.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März