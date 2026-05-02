Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 3.5.2026
Dein kostenloses Horoskop am Sonntag, dem 3.5.2026
Erwartet Dein Sternzeichen in Liebesdingen und erfüllter Partnerschaft Licht am Horizont?
Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische:
Ein Blick in Dein Tageshoroskop verspricht allen Tierkreiszeichen einen Ausblick auf Themen wie Liebe, Beruf und Gesundheit.
Seit jeher faszinieren die Sternenkonstellationen und Mondenergien die Menschheit. Freunde der Astrologie können im Horoskop ein wenig Zukunftsluft schnuppern. Entdecke Deine kosmische Bestimmung und sieh, welche Chancen Dich erwarten.
Ob sich die Zukunft voller Harmonie und positiver Stimmung gestaltet, liegt ganz in Deiner Hand.
Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!
Für Dein Tierkreiszeichen lohnt sich auch der Blick in alle weiteren Horoskope:
Horoskop Widder: 21. März bis 20. April
Verkneife Dir zynische Bemerkungen, sie bringen Dir nichts. Hitzige Diskussionen und heiße Leidenschaft halten Dich in Schwung.
Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai
Dein Team schätzt Deine Fähigkeiten und arbeitet gerne mit Dir zusammen. Das Atmen fällt Dir schwer. Reduziere Deinen Zigarettenkonsum!
Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni
Gutes Händchen beim Shoppen, aber Dein Bankkonto spielt nicht ganz mit. Du kannst es selbst nicht fassen, jemand umwirbt Dich nach allen Regeln der Kunst.
Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli
Die Liebe blüht und Du strahlst mit der Sonne um die Wette. Du solltest jetzt versuchen, etwas mehr auf Deine Familienmitglieder einzugehen, Du wirst Dich wundern, was Dir bisher alles entgangen ist.
Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August
Du wirst umflirtet, denn Deine Lust zieht magisch an. Du bist ein wunderbarer Lehrmeister in Sachen Liebe, Leidenschaft und Engagement. Gib diese Eigenschaften unbedingt weiter!
Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September
Du brauchst einen toleranten Schatz, der Dich unterstützt, aber auch versteht. Die Freizeit dient der Erholung und nicht dazu, Dir neuen Stress aufzubauen.
Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober
Aktuell beweist Du Deinen Vorgesetzten Dein Geschick. Mit den Kollegen verläuft alles nach Plan. Nur weiter so und der Erfolg wird Dir entgegenkommen. Eine Neigung zur Eitelkeit ist vorhanden. Sei zurückhaltend und nicht zu vertrauensselig und vermeide Exzesse jeder Art.
Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November
Es wäre angebracht, in der nächsten Zeit auf alle Genussgifte zu verzichten. Deine Gesundheit scheint etwas angeschlagen zu sein. Für Dein körperliches Wohlbefinden hilft das richtige Maß an Bewegung und Ruhe.
Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember
Es droht eine kurze Auseinandersetzung, allerdings auch schon bald wieder eitel Sonnenschein. Nichts Ernsthaftes also. Du hast kein Feeling für den Umgang mit Deinen Mitarbeitern.
Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar
Du hast noch einiges zu erledigen und findest einfach keine Ruhe. Bei all Deinen Überlegungen und Ausgaben solltest Du Dich finanziell zurückhalten. Manchmal neigst Du zur Oberflächlichkeit. Das ist natürlich Gift für die Beziehung. Dein Partner oder Deine Partnerin hat ein Recht darauf, ernst genommen zu werden.
Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar
Es erscheint Licht am Ende des Tunnels, und zwar schon bald. Du wirkst sehr bodenständig und hast ein ausgeprägtes Ordnungsbedürfnis.
Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März
Du bist gerne mit anderen Menschen zusammen und arbeitest sehr erfolgreich im Team. Das bringt Vorteile auf allen Seiten. Jemand, der längst vergeben ist, flirtet ganz heftig mit Dir.
Titelfoto: 123RF/annbozhko