Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 2.5.2026
Dein kostenloses Horoskop am Samstag, dem 2.5.2026
Wer etwas kosmische Inspiration sucht, um Seele und Körper in Einklang bringen zu können, kann sich die Astrotipps im Tageshoroskop zunutze machen – für alle Tierkreiszeichen:
Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische.
Bist Du bereit, die notwendigen Schritte zu gehen, sowohl in Deiner Liebesbeziehung, in Sachen Gesundheit als auch im Beruf? Dann lies gleich Dein Horoskop, um von den Kräften der Himmelskörper profitieren zu können!
Die Astrologie weist Dir den Weg und verhilft Dir womöglich zu mehr Glück, Harmonie und Zufriedenheit im Leben.
Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!
Lasse auch die anderen Horoskope auf Dich wirken als Inspiration für Deinen Lebensweg:
Horoskop Widder: 21. März bis 20. April
Dein Schatz vermisst Deine Wärme, Deine Zärtlichkeit und Nähe. Gehe mehr auf ihn ein. Deine Bauernschläue ist durchschaut, jetzt hilft nur noch Schadensbegrenzung.
Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai
Schaue Dich genau um, es ist jemand da, der Deinen Herzenswunsch erfüllt. Brisante Flirtsignale wecken Deinen Jagdtrieb.
Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni
Die Funken sprühen. Jemand wird von Deinem Humor und Deiner Offenheit total angetörnt. Es geht nicht darum, viel zu erleben, sondern bewusst zu genießen.
Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli
Ausreden ziehen bei Dir nicht und Du erwartest von allen immer vollen Einsatz. Bist auch Du immer dazu bereit, das zu geben, was Du forderst? Du hast ein großes Talent, kniffelige Aufgaben zur Zufriedenheit anderer zu lösen.
Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August
Du bist dazu bereit, Deine Meinung und Überzeugung zu vertreten. Achte aber auch darauf, dass Du nicht fanatisch wirst. Bleibe neutral. Beherzt nimmst Du jede Herausforderung an und bist dabei auch erfolgreich.
Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September
Wenn Du nicht aufpasst, dann wird man über Deinen Kopf entscheiden. Wenn man nur die Wahl hat zwischen Feigheit oder Tatendrang, steht der Tatendrang Dir besser.
Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober
Nimm Dir Zeit für Deine Überlegungen, denke intensiv nach. Wenn Du Konflikte auszutragen hast, so eignet sich die Zeit gut dafür. Du bist bereit und tolerant, um auf die Anliegen des Gegenübers einzugehen.
Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November
Aus der Begegnung mit anderen Menschen wirst Du Gewinn ziehen. Vielleicht findest Du gemeinsame Aufgaben und ziehst daraus Nutzen. Du wirkst etwas saft- und kraftlos, schwimme oder walke dagegen an.
Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember
Jetzt kommen gewaltige Gefühlsturbulenzen auf Dich zu. Für Dich ist es sinnvoll, einige Verabredungen aus Deinem Terminkalender zu streichen. Du bist gar nicht in der Lage, alle einzuhalten.
Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar
Du fühlst Dich beflügelt von Zuversicht und guter Stimmung. Dein Job-Alltag erfordert viel Taktik und Cleverness. Egal welche Fehler Dir unterlaufen, mit einem Lächeln bringst Du alles wieder in Ordnung.
Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar
Unvorhergesehene Ereignisse stellen einiges auf den Kopf. Sieh es positiv. Gehe unter Menschen, es erwarten Dich interessante Flirts.
Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März
Komplizierte Zusammenhänge liegen Dir nicht. Du möchtest etwas schnell erfassen und am besten sofort aktiv werden. Noch etwas Geduld, dann wirst Du als Erster über die Ziellinie gehen.
Titelfoto: unsplash/Evgeni Tcherkasski