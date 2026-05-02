02.05.2026 06:01 Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 2.5.2026

Horoskop heute, Samstag, 2.5.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Ob Liebesglück, Gesundheitsboost oder beruflicher Neuanfang – die Sterne lassen Dein Sternzeichen nicht allein und helfen Dir mit ihrem Rat im Tageshoroskop für den heutigen Samstag, um in allen Lebensbereichen glücklich zu werden.

Dein kostenloses Horoskop am Samstag, dem 2.5.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Samstag, den 2.5.2026. © unsplash/Evgeni Tcherkasski Manchmal haben der Geist und die Seele viel zu verarbeiten, man fühlt sich schwer. Doch die Kraft der Sterne und die Mondenergien können einem einen positiven Schub geben, um Chancen ergreifen und Hindernisse im Leben aus dem Weg räumen zu können. Wer etwas kosmische Inspiration sucht, um Seele und Körper in Einklang bringen zu können, kann sich die Astrotipps im Tageshoroskop zunutze machen – für alle Tierkreiszeichen: Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische. Bist Du bereit, die notwendigen Schritte zu gehen, sowohl in Deiner Liebesbeziehung, in Sachen Gesundheit als auch im Beruf? Dann lies gleich Dein Horoskop, um von den Kräften der Himmelskörper profitieren zu können! Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 27.4.2026 Die Astrologie weist Dir den Weg und verhilft Dir womöglich zu mehr Glück, Harmonie und Zufriedenheit im Leben.

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Lasse auch die anderen Horoskope auf Dich wirken als Inspiration für Deinen Lebensweg:

Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Dein Schatz vermisst Deine Wärme, Deine Zärtlichkeit und Nähe. Gehe mehr auf ihn ein. Deine Bauernschläue ist durchschaut, jetzt hilft nur noch Schadensbegrenzung.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Schaue Dich genau um, es ist jemand da, der Deinen Herzenswunsch erfüllt. Brisante Flirtsignale wecken Deinen Jagdtrieb.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Die Funken sprühen. Jemand wird von Deinem Humor und Deiner Offenheit total angetörnt. Es geht nicht darum, viel zu erleben, sondern bewusst zu genießen.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Ausreden ziehen bei Dir nicht und Du erwartest von allen immer vollen Einsatz. Bist auch Du immer dazu bereit, das zu geben, was Du forderst? Du hast ein großes Talent, kniffelige Aufgaben zur Zufriedenheit anderer zu lösen.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Du bist dazu bereit, Deine Meinung und Überzeugung zu vertreten. Achte aber auch darauf, dass Du nicht fanatisch wirst. Bleibe neutral. Beherzt nimmst Du jede Herausforderung an und bist dabei auch erfolgreich.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Wenn Du nicht aufpasst, dann wird man über Deinen Kopf entscheiden. Wenn man nur die Wahl hat zwischen Feigheit oder Tatendrang, steht der Tatendrang Dir besser.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Nimm Dir Zeit für Deine Überlegungen, denke intensiv nach. Wenn Du Konflikte auszutragen hast, so eignet sich die Zeit gut dafür. Du bist bereit und tolerant, um auf die Anliegen des Gegenübers einzugehen.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Aus der Begegnung mit anderen Menschen wirst Du Gewinn ziehen. Vielleicht findest Du gemeinsame Aufgaben und ziehst daraus Nutzen. Du wirkst etwas saft- und kraftlos, schwimme oder walke dagegen an.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Jetzt kommen gewaltige Gefühlsturbulenzen auf Dich zu. Für Dich ist es sinnvoll, einige Verabredungen aus Deinem Terminkalender zu streichen. Du bist gar nicht in der Lage, alle einzuhalten.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Du fühlst Dich beflügelt von Zuversicht und guter Stimmung. Dein Job-Alltag erfordert viel Taktik und Cleverness. Egal welche Fehler Dir unterlaufen, mit einem Lächeln bringst Du alles wieder in Ordnung.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Unvorhergesehene Ereignisse stellen einiges auf den Kopf. Sieh es positiv. Gehe unter Menschen, es erwarten Dich interessante Flirts.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März