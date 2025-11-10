Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 10.11.2025

Horoskop morgen, Montag, 10.11.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Trägst Du Licht und Liebe im Herzen oder benötigst Du astrologischen Beistand, um wieder zuversichtlicher zu werden? Das Tageshoroskop von morgen, dem 10. November, steht Dir auch in schicksalsvollen Momenten bei.

Dein kostenloses Horoskop am Montag, dem 10.11.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Montag, den 10.11.2025. © 123RF/kovacevic Wenn man das Gefühl hat, die Sonne im Herzen würde sich verdunkeln, kann es helfen, sich den Rat der Astrologen anzuschauen, um neue Erkenntnisse und wichtige Hinweise zum Seelenleben zu erhalten - egal, in welchem Sternzeichen und Aszendenten man geboren ist:

Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische. Himmelskörper wie Merkur, Saturn oder Venus senden ihre verheißungsvollen Energien zur Erde und Du kannst von ihnen profitieren.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Treib Sport und nimm Dir Deine Auszeiten. Bleib auf dem Boden der Tatsachen, man nimmt Dich sonst nicht für voll.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Lass einmal wieder Deine kindlich-spielerische Seite zum Zuge kommen. Deine Eifersucht ist die Hölle. Reiß Dich zusammen und hör endlich auf, Deinen Schatz auf Schritt und Tritt zu kontrollieren.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Das gilt auch für die Partnerschaft. Wie wäre es mit einer Überraschung für Deinen Schatz? Nur keine Panik, gut Ding braucht Weile, vor allem Dinge in der Liebe.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Viel Harmonie und Spaß erwartet Dich in Deiner Partnerschaft. Disharmonie, Konflikte und Spannungen zu den Menschen in Deiner engsten Umgebung sind die möglichen Auswirkungen Deines Verhaltens.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Volle Konzentration bringt geniale Ergebnisse im Job. Das Universum will, dass Du glücklich bist. Für einsame Herzen könnte sich jetzt ein Traum erfüllen. Große Gefühle erwarten Dich.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Deine Bescheidenheit kommt gut an, genauso wie Dein Einfühlungsvermögen und Dein großes Herz. Wo aber bleibst Du selbst?

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Finanziell ist eine Kehrtwende angezeigt. Du hast Dich bisher zu stark in eine Richtung orientiert, doch nun erwarten Dich neue Möglichkeiten. Geh endlich mal wieder mit guten Freunden aus.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Dir steht der Sinn nach Unterhaltung und Abwechslung und nicht nach Verantwortung. Ein gewisser Bewegungsdrang könnte da sein. Du solltest nicht zögern, das auch in die Tat umzusetzen und sogar etwas regelmäßiger Sport zu treiben.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Dein Teamgeist zahlt sich aus. Prickelnde Wortgefechte heben die Stimmung und wenn Du jetzt noch Deine Egozentrik überwindest, erreichst Du alles. Du weißt, was Du willst und kannst, bist pflichtbewusst und diszipliniert.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Deine berufliche Laufbahn verspricht viel Abwechslung. Manchmal wird es Dir fast zu viel, da nicht immer alles nach Plan läuft. Dein Kopf schmerzt, weil Du es wie immer allen recht machen willst.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Jetzt kommt es darauf an, dass Du Dich in Deiner Familie durchsetzt. Schließe eine alte Liebesgeschichte ab. Die Sache ist schon lange vorbei.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März