12.05.2026 05:54 Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 12.5.2026

Horoskop heute, Dienstag, 12.5.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Du hast Dein Schicksal in der Hand! Doch allein bist Du zum Glück nicht - Dein Tageshoroskop für heute ist Dein astrologischer Begleiter und zeigt Dir Deine Zukunft.

Dein kostenloses Horoskop am Dienstag, dem 12.5.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Dienstag, den 12.5.2026. © 123RF/perseomedusa Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische: Wenn Du dafür geliebt wirst, wie Du bist, dann ist das wohl echte Liebe. Doch heißt das nicht, dass Du nicht trotzdem an Dir arbeiten kannst. Wirf seelischen Ballast endlich ab, der Dir nur Kummer bereitet. Nur dann kann das Glück in Dein Leben treten. Was Dein Sternzeichen neben der Liebe, egal, ob Du Single oder bereits vergeben bist, derzeit beschäftigt, verraten Dir heute wieder die Sterne im Horoskop. Darin berichten Astrologen, wie sie die aktuellen Stern- und Planetenbewegungen deuten und welche Mondenergien gerade Einfluss auf das Leben auf der Erde haben. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 7.5.2026 Beruf, Liebe oder Gesundheit: Erfahre, welche Lebensziele realistisch sind und was Du laut Horoskop angehen solltest.

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Nutze die Weisheiten aus dem Horoskop für Dein Sternzeichen - jeden Tag, jede Woche und jeden Monat: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Jedem fällt auf, dass Du glücklich und neu verliebt bist. Fürsorge ja, übertriebenes Mitleid nein! Wäge ab! Schütze Dich vor Schmarotzern, Du bist schließlich kein Dukatenesel!

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Warum spielst Du immer den coolen Realisten? Das bist Du doch gar nicht. Zeige doch, dass Du ein großes Herz hast. Mauere nicht, sondern ebne dem Partner oder der Partnerin einen Weg.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Deine Lustgefühle sind im Keller, nimm in der Liebe eine Auszeit. Die Zeit ist günstig, um partnerschaftliche Vorhaben zu verwirklichen und berufliche Schritte vertraglich zu regeln.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Probleme, die schon seit Längerem im Verborgenen schlummern, können jetzt aufbrechen. Tu Dir selbst etwas Gutes und warte ab. Mehr Spaß und Dynamik und ein großer Grund zur Freude stehen für Dich auf dem Programm. Nutze diese Zeit und tu endlich etwas für Dich.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Du bist ein richtiger kleiner Genießer, denke trotzdem an Dein Verdauungsproblem. Du kannst Dir endlich einen lang gehegten Wunsch erfüllen, denn um Deine Finanzen ist es augenblicklich recht gut bestellt.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Du hast eine aufbauende Phase und kannst Dich auch gesundheitlich gut stabilisieren. Laufe viel und ernähre Dich gesund. Romantik pur und unvergleichliche Momente mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin sorgen für unvergessliche Stunden und Gemeinsamkeiten. Einfach super!

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Du hast immer noch Kraftreserven, wo andere schon längst das Handtuch geworfen haben. Heute kannst Du das wieder mal unter Beweis stellen. Du hast eine starke Phase. Du kannst Dich jetzt verlieben und endlich genau den Richtigen finden. Deine Ausstrahlung ist einfach zauberhaft.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Deine Familienplanung macht Dir Kopfzerbrechen. Auch wenn Dein Temperament zum Vorschein kommt, so solltest Du Dich doch lieber auf Mitgefühl und eine friedliche Einigung konzentrieren.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Stärke Deinen Glauben an Erfolg, dann kommt er auch. Vieles erscheint Dir zu eng. Vielleicht spielst Du mit dem Gedanken an eine allumfassende Veränderung. Überlege gut.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Wenn Du öfter mal nachgibst, wirst Du staunen, was sich daraus ergeben kann. Du wirkst total sexy, ziehst aber nur jemanden an, der Probleme macht.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Ein bisschen musst Du noch durchhalten, dann lockert sich auch für Dich einiges auf. Du bekommst wieder einen besseren Überblick. Es ist klüger, nicht auf Höchstforderungen zu bestehen, falls Du auch weiterhin an einer fruchtbaren Zusammenarbeit interessiert bist.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März