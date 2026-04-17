17.04.2026 06:11 Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 17.4.2026

Horoskop heute, Freitag, 17.4.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Was hält das Horoskop heute in Sachen Liebe, Gesundheit und Finanzen für Dich bereit? Dein Tageshoroskop vom Mittwoch verrät es Dir jetzt.

Dein kostenloses Horoskop am Freitag, dem 17.4.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Freitag, den 17.4.2026. © 123rf/Sasin Paraksa Wirf einen kleinen Blick in Dein Tageshoroskop vom Freitag und lasse Dich überraschen, ob Dein Schicksal ein paar hoffnungsfrohe Überraschungen bereithält. Der Tag steht für viele Sternzeichen ganz im Zeichen der Liebe. Hier erfahren Widder, Stier, Zwillinge, Steinbock, Wassermann, Fische, Schütze, Skorpion, Waage, Krebs, Löwe und Jungfrau, ob Amor scharf schießt. Vielleicht solltest Du in Liebesdingen aber auch lieber einen Gang zurückschalten, um Deiner Beziehung etwas Raum für Harmonie und die ganz großen Gefühle zu geben. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 15.4.2026 Entdecke mit der Hilfe von Astrologen und Sternenkundlern, was der neue Tag Dir bietet.

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Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Alles, was mit Verträgen zu tun hat, wird jetzt begünstigt. Gehe die Dinge gelassen an und probiere ruhig mal etwas Neues aus.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Nicht nur Hektik. Plane auch genügend Zeit für eine traute Zweisamkeit. Du erlebst eine Zeit der Besinnung und Konzentration und gehst mit Umsicht zu Werke. Alles verläuft etwas langsamer, aber umso gründlicher.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Wundere Dich nicht, wenn Dir offen und spontan neue Impulse aus Deinem Gedankenkreis zufliegen. Setze diese in die Tat um. In Dir glüht ein heißes Feuer, das jetzt entfacht werden will.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Gesundheitlich fühlst Du Dich nicht gerade in Bestform. Vorsicht, Blutdruckschwankungen sind möglich!

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Jetzt wird es prima. Du hast Herzflattern vor Glück und weißt nicht, wo Dir der Kopf steht. Atme tief durch und freue Dich. Manchmal fühlst Du Dich ganz schön erschöpft.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Passe auf vor zu viel Fitnessprogramm, Du powerst Dich zu sehr aus. Du bist sehr kreativ und hast den Wunsch, Dich zu erfreuen – und das solltest Du auch. Am besten genießt Du Träume gemeinsam.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Du sehnst Dich nach Romantik und Zärtlichkeit. Du fühlst Dich schwach. Nimm morgens Wechselbäder, das bringt Dich in Schwung. Mit etwas mehr Geduld schonst Du Deine Kräfte.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Optimisten sind weniger anfällig für Krankheiten. In den nächsten Wochen erwarten Dich nur schöne Dinge. Leicht und beschwingt gehst Du durch den Alltag und freust Dich des Lebens.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Gehe in Deiner Planung nicht übereilt vor, dann klappt alles wie gewünscht. Jegliche Hindernisse, die sich Dir in den Weg stellen, sind vorübergehender Natur.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Die nächste Zeit hält einige Überraschungen für Dich parat. Werde nicht ungeduldig und schieße nicht übers Ziel hinaus. Einige schwierige Hindernisse sind genommen. Gönne Dir Ruhe und Erholung und verbringe einige freie Tage an einem ruhigen Ort.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Singles sollten in den nächsten Tagen auf keinen Fall zu Hause bleiben, sondern rausgehen und ihren Charme versprühen. Du kannst sichtlich stolz auf Dich sein, die Bewunderer liegen Dir zu Füßen.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März