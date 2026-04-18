18.04.2026 06:58 Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 18.4.2026

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Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Samstag, den 18.4.2026. © 123RF/Athapet Piruksa Die Lebensenergie gewinnt an neuer Stärke und auch das unbekannte Neue bahnt sich seinen Weg. Dabei können aktuelle Planetenbewegungen richtungsentscheidend sein, weshalb ein Blick auf Himmelskörper hilfreich ist. Mit dem kostenlosen Tageshoroskop erhaschst Du einen möglichen Einblick in Deine Zukunft und bekommst einen Überblick über Deine aktuelle Lebenssituation. Läuft für Dich alles wie am Schnürchen oder solltest Du Zurückhaltung wahren? Mit welchen Begebenheiten und Überraschungen ist für Dein Sternbild zu rechnen? Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 13.4.2026 Finde es heraus mit Deinem individuellen Horoskop für die Sternzeichen Widder, Steinbock, Schütze, Zwillinge, Fische, Waage, Skorpion, Jungfrau, Wassermann, Krebs, Löwe und Stier.

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Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

In einer festgefahrenen Situation kommst Du schnell wieder voran. Du strahlst mit der Sonne um die Wette. Kein Wunder, Du wirst heftig umschwärmt und hast viel Spaß am Flirten.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Trotz Freizeit hast Du den Kopf schon wieder voller neuer Pläne. Deine sprichwörtliche Gutmütigkeit wird von Deiner Familie überstrapaziert.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Nimm Dir mehr Zeit, um für Dein eigenes Wohlbefinden zu sorgen. Je besser es Dir geht, desto leistungsfähiger bist Du. Nicht immer verkaufst Du Dich und Deine Talente gut genug.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Turbulente Tage. Sortiere klug, jeden kannst Du nicht glücklich machen. Steht Dein Selbstbewusstsein auf wackligen Füßen? Dann tu etwas dagegen! Schreibe Deine Talente auf und coache Dich selbst!

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Mit kleinen Unpässlichkeiten musst Du rechnen. Nimm Situationen, die sich nicht ändern lassen, lieber gelassen hin und warte ganz in Ruhe ab. Es lohnt sich!

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Wenn Freunde Dich um Rat fragen, dann bleibe am besten neutral. Erledige das neue Projekt am besten unauffällig und für Dich allein.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Gegensätze ziehen sich zwar an, aber ohne Gemeinsamkeiten kommt man nicht weit. Wie wäre es mit einem Vitamincocktail? Das baut Dein Immunsystem wieder richtig auf.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Eine Situation spitzt sich in nächster Zeit gewaltig zu. Du durchlebst Stunden der Besinnung und Konzentration. Du gehst noch sorgfältiger als sonst an Deine Aufgaben heran. Bleibe auf diesem Weg.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Charmant und lustbetont bezauberst Du nicht nur Deinen Schatz. Reduziere Dein Aufgabengebiet, baue Stress ab.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Am Arbeitsplatz ist mit kleinen Störungen zu rechnen, sichere Deine PC-Daten. Privat könnte einiges im Argen liegen, sorge für mehr Klarheit.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Du bist in der Lage, auf Deinen Partner oder Deine Partnerin gefühlvoll einzugehen. Eine wunderschöne Zeit für die Liebenden. Harmonie ist angesagt. Die Launen Deiner Mitmenschen kommen Dir extrem in die Quere. Vertraue auf Deine Kraft, Du kannst trotzdem Deinen Einfluss geltend machen.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März