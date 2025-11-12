Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 12.11.2025

Horoskop heute, Mittwoch 12.11.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Der Herbst steht für Vergänglichkeit im Leben. Doch da, wo etwas aufhört, kann Neues beginnen. Hole Dir Lebensrat und sorge mit den kosmischen Tipps aus dem Tageshoroskop von heute, dem 12. November, für eine Zukunft voller Glück, Harmonie, Energie und Liebe. Das Horoskop von heute weist Dir den Weg.

Dein kostenloses Horoskop am Mittwoch, dem 12.11.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Mittwoch, den 12.11.2025. © 123RF/ambrozinio Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische? Laut der Sternenkunde musst Du mit bestimmenden Schicksalsmomenten, Stimmungen und Problemen im Leben rechnen, je nachdem, welches Sternzeichen Du in Dir trägst. Auch Dein Aszendent ist entscheidend, sagen Astrologen. Denn wann Du geboren wurdest, bestimmt laut der Sternenkunde Dein Wesen bis zu einem gewissen Grad. Darüber hinaus ist es aber entscheidend, was Du tust, um jemanden, den Du liebst, zu erobern, erfolgreich im Job zu sein und wie gut Du Dich um Körper und Seele kümmerst. Deine Zukunft musst Du also selbst gestalten, die Sterne und Planeten weisen Dir nur den Weg. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 8.11.2025 Mache das Beste aus jeder Lebenslage und lasse Dich für Deinen Lebensweg inspirieren.

Dein Täglicher Horoskop Newsletter Lasse Dich inspirieren und erhalte kostenlos Deine tägliche Portion Sternenweisheiten! Für Newsletter anmelden Bildquelle: Midjourney/TAG24

Hier finden alle Sternzeichen noch mehr Horoskope mit spirituellen Botschaften: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Clever sorgst Du für Deinen eigenen Vorteil und setzt Deine Pläne um. Du versuchst zwar, alle Situationen verstandesmäßig zu erfassen und zu realisieren, bleibst dabei aber trotzdem immer einfühlsam und emotional.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Biete Deinem Partner oder Deiner Partnerin Deine Unterstützung an - er oder sie hofft darauf. Befolge Anweisungen, auch wenn Du sie nicht immer einsiehst.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Wähle bei einer Entscheidung lieber die sichere Variante. Nicht mehr lange, dann klappt alles wieder wie am Schnürchen.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Du hast eine Ausstrahlung, die selbst eingefleischte Singles ins Wanken bringt. Gesundheitlich gibt es nichts zu meckern. Deine Konstitution ist stark und Dein Immunsystem stabil - das tut richtig gut.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Du lässt Dir nichts sagen und Dich schon gar nicht einengen. Bei kontinuierlichem Einsatz und Geduld winken Erfolge.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Finanziell und beruflich kannst Du Dich auf keinen Fall beklagen. Auch wenn nicht alles so läuft, wie Du Dir das vorstellst - warte einfach ab. Tritt etwas zurück, Du brauchst eine kreative Pause.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Brisante Flirts, erotische Fantasien - Du suchst den neuen Kick. An turbulenten Ereignissen herrscht kein Mangel. Du fühlst Dich in Deinem Element.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du konzentrierst Dich zu sehr auf Kleinigkeiten und verlierst dabei den Überblick. Halte Dich etwas mehr zurück - andere möchten auch zu Wort kommen.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Du hast Dich so sehr bemüht und Einsatzbereitschaft gezeigt. Die Anerkennung lässt zwar noch auf sich warten, aber sie kommt. Deinen Herzensmenschen solltest Du weder in Watte packen noch an der kurzen Leine führen.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Jemand verleitet Dich dazu, etwas utopisch und unrealistisch zu denken. Achte darauf, Dich nicht zu sehr in eine Fantasiewelt zu begeben. Finanziell erwarten Dich im Moment keine Engpässe.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Du ziehst Dein Pflichtprogramm professionell durch, auch wenn es immer Nörgler gibt. Du hast volle Unterstützung von Kollegen und auch ein Vorgesetzter wird Dich mit kleinen Extras verwöhnen. Werde nicht überheblich!

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März