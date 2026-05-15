15.05.2026 05:29 Horoskop heute: Das erwartet Dich am 15.5.2026

Horoskop heute, Freitag, 15.5.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Wird es ein großartiger Tag oder werden Dir Steine in den Weg gelegt? Mehr Infos zu Deiner Tagesform und Deinem Schicksal - was Astrologen dazu sagen, liest Du jetzt im Horoskop für den heutigen Freitag.

Dein kostenloses Horoskop am Freitag, dem 15.5.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Freitag, den 15.5.2026. © 123RF/elisemab Das Horoskop hat für alle Sternzeichen wichtige Botschaften, egal in welchem Aszendenten Du geboren bist oder welches Dein Element ist: Feuer: Widder, Schütze und Löwe

Widder, Schütze und Löwe Wasser: Krebs, Fische und Skorpion

Krebs, Fische und Skorpion Erde: Jungfrau, Steinbock und Stier

Jungfrau, Steinbock und Stier Luft: Waage, Zwillinge und Wassermann. Viele sind am Liebeshoroskop interessiert, möchten aber auch wissen, ob sie beruflich auf dem Holzweg sind oder bald schon eine Finanzspritze kommt. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 11.5.2026 Auch die Gesundheit ist ein wichtiges Feld, zu dem viele Sternzeichen astrologischen Rat suchen. Die Astrologie zeigt Dir den Weg und nimmt Dich mit ins geheimnisvolle Universum der Sterne und Planeten hoch oben am Himmelszelt. Was die Sterndeuter Dir ganz persönlich zu sagen haben: Deine individuellen Astro-News erfährst Du jetzt im gratis Tageshoroskop.

Dein täglicher Horoskop-Newsletter Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten! Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Bitte gib deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Anmelden Bildquelle: Midjourney/TAG24

Weitere inspirierende Horoskope für alle Tierkreiszeichen auf diesen Themenseiten: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Akzeptiere die Meinung Deines Partners oder Deiner Partnerin, auch wenn Dir das widerstrebt. Mit Deinen Fähigkeiten und mit Deinen Kräften musst Du jetzt besonders haushalten. Also aufpassen und alles maßvoll genießen.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Treue und Loyalität, klare Bekenntnisse sind jetzt gefordert. Deine tiefgehenden Gefühle werfen besonders hohe Wellen. Du bist sensibel, mitfühlend und verständnisvoll und spürst intensiv, wenn jemand leidet.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Trinke jeden Tag genügend Wasser. Bei kontinuierlichem Einsatz und Geduld winken Erfolge.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Deine Fantasie kennt keine Grenzen und die normalen Alltagsaufgaben sind Dir zuwider. Entscheide rasch, jetzt läuft alles besonders gut. Gönn Dir viel Schlaf, dann bleibst Du gut drauf.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Du schüttelst die Ideen jetzt geradezu aus dem Ärmel, leicht und locker gehen Dir die Dinge von der Hand. Deine Kollegen bewundern Dein Können. Was anderen als bloßer Zufall erscheint, das hast Du durch Deinen Optimismus, Deine Lebensfreude und Dynamik selbst geschaffen. Super!

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Romantik pur und unvergleichliche Momente mit Deinem Schatz sorgen für unvergessliche Stunden und Gemeinsamkeiten. Einfach super! Du erscheinst leicht abwesend und etwas unkonzentriert.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Egal was Du vorhast, Dein Schatz ist immer gerne mit von der Partie. Vermeide jede Hektik und übe Dich in Geduld und Gelassenheit.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du solltest Dich zurzeit rarmachen und Deinem Partner oder Deiner Partnerin Luft zum Atmen lassen. Die Singles sind die absoluten Glückskinder. Du wirst in der nächsten Zeit einen wahren Siegeszug antreten. Das riecht nach Eroberung!

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Es könnte Dich reizen, Dich auf Auseinandersetzungen einzulassen. Das ist auf lange Sicht jedoch ganz sicher nicht gut. Deine Fähigkeit zur Kommunikation ist in den folgenden Tagen sehr gut. Bleib bei all Deinen Verhandlungen und Überlegungen ruhig und sachlich.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Dein Magen streikt, weil Du ihn immer wieder übersäuerst. Wenn Du jetzt beruflich auf Widerstand stößt, dann fahr nicht gleich aus der Haut.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Langweilig wird es bestimmt nicht. Dein Temperament bringt Schwung in die Liebe. Das Barometer steht auf "hoch". Alles, was Du anfasst, wird gelingen, wenn Du Fantasie und Verstand gleichzeitig einsetzt.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März